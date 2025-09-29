Avril Lavigne świętuje urodziny koncertem z Billym Idolem i premierą własnego wina

Avril Lavigne uczciła swoje 41. urodziny występem na scenie wraz z Billym Idolem w Los Angeles. Artystka dołączyła do niego podczas koncertu w Kia Forum w Inglewood, Kalifornia, wykonując ich wspólny singiel „77”. Utwór pochodzi z albumu Idola Dream Into It, wydanego w kwietniu 2025 roku, i nawiązuje do podobieństw między Anglią w 1977 a współczesnymi Stanami Zjednoczonymi.

Po koncercie Idol zaskoczył Lavigne wystawnym tortem urodzinowym backstage.

Premiera własnej marki wina „Complicated”

Artystka w tym samym czasie wprowadziła na rynek swoje pierwsze wino o nazwie „Complicated”, nawiązujące do jej debiutanckiego singla z 2002 roku. Produkowane we współpracy z Banshee Wines, wino opisano jako „aksamitny Pinot Noir z wyraźnymi nutami wiśni i malin, odzwierciedlający pewność siebie, złożoność i kreatywność Avril i Banshee”.

Limitowana edycja wina dostępna jest w cenie 30 USD, a dodatkowo przygotowano 50 zestawów „Sip and Spin”, zawierających gramofon i debiutancki album Lavigne Let Go. Część dochodu z projektu zostanie przekazana na wsparcie warsztatów pisania piosenek organizowanych przez She Is The Music, promującą kobiety w branży muzycznej.

Współprace muzyczne i powroty do przeszłości

Lavigne w czerwcu w Vans Warped Tour w Waszyngtonie po raz kolejny wystąpiła z byłym mężem, Deryckiem Whibleyem z Sum 41, wykonując utwór „In Too Deep”. W maju artystka nagrała też nowy singiel „Young & Dumb” z kanadyjskim zespołem Simple Plan, z którym wcześniej współpracowała w 2003 roku podczas swojej pierwszej trasy koncertowej.

Dodatkowo Lavigne pojawi się w nowej wersji albumu Bon Jovi „Forever” (2024), w reinterpretacji utworu „Living In Paradise”.