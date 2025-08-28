Avi: „Chcę coś mieć, to się biorę za robotę”

fot. YouTube

Avi regularnie przypomina słuchaczom o trwającej przedsprzedaży jego nowego albumu „WPR”. W internecie pojawił się dziś klip o do kolejnego zapowiadającego go singla. Tym razem raper wytypował do promocji kawałek zatytułowany „Kawior”.

„WPR” czyli „Władza, Pieniądze, Rodzina”

„Chcę coś mieć, to się biorę za robotę” – deklaruje w pierwszej zwrotce numeru Avi, przekonując, że „po pracy przyjdzie pora na nagrodę”. Fani na swoją nagrodę w postaci albumu „WPR” muszą niestety jeszcze chwilą poczekać. Dotychczas komunikowano, ż nowy krążek Aviego ujrzy światło dzienne we wrześniu, ale dziś wiemy już, że wydarzy się to nieco później.

Premierę „WPR” zaplanowano na 3 października. Póki co wydawnictwo w preorderowej wersji zamówicie na moyalabel.pl. Płyta z oficjalnego sklepu rapera zawiera specjalną obwolutę z alternatywną okładką, a także bonusowe utwory, których nie będzie w wydaniu sklepowym.