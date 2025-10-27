Aukcja pamiątek i sprzętu współzałożyciela Kraftwerk. Do kupienia van VW z 1964 rokiu i rower Panasonic z teledysku zespołu

Foto: www.kraftwerk.com

Julien’s Auctions ogłosiło aukcję online, podczas której sprzedanych zostanie ponad 450 przedmiotów należących do zmarłego współzałożyciela Kraftwerk, Floriána Schneidera. Wśród nich znajdą się zarówno instrumenty muzyczne, sprzęt studyjny, jak i osobiste pamiątki artysty.

Najciekawsze obiekty na aukcji

Volkswagen van z 1964 roku należący do Schneidera

Rower Panasonic , użyty w teledysku do remixu „Tour de France” z 1984 roku

Instrumenty dęte drewniane i blaszane , w tym flet altowy Orsi z lat 60. , widoczny na okładce debiutanckiego albumu Kraftwerk z 1970 roku

Jednostki Votrax speech synthesizer, używane przez Kraftwerk do tworzenia robotycznych głosów otwierających koncerty w latach 1981-2002

Aukcja odbędzie się 18 listopada w Nashville, Tennessee, a także online na stronie Julien’s Auctions.

Florian Schneider – muzyczna legenda

Schneider zmarł w 2020 roku w wieku 73 lat. Był klasycznie wykształconym flecistą, który w 1970 roku wraz z Ralfem Hütterem założył Kraftwerk w Düsseldorfie. Artysta fascynował się technologią, zwłaszcza syntezą mowy, i chronił swoje wynalazki, posiadając liczne patenty, w tym na procesor wokalny Robovox.

Dziedzictwo Schneidera

Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nieoceniony. David Bowie poświęcił mu utwór „V-2 Schneider” na albumie Heroes z 1977 roku. Schneider opuścił Kraftwerk w 2008 roku i nie brał udziału w żadnych koncertach reunion zespołu.