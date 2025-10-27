Szukaj
CGM

Aukcja pamiątek i sprzętu współzałożyciela Kraftwerk. Do kupienia van VW z 1964 rokiu i rower Panasonic z teledysku zespołu

50 przedmiotów na sprzedaż

2025.10.27

opublikował:

Aukcja pamiątek i sprzętu współzałożyciela Kraftwerk. Do kupienia van VW z 1964 rokiu i rower Panasonic z teledysku zespołu

Foto: www.kraftwerk.com

Julien’s Auctions ogłosiło aukcję online, podczas której sprzedanych zostanie ponad 450 przedmiotów należących do zmarłego współzałożyciela Kraftwerk, Floriána Schneidera. Wśród nich znajdą się zarówno instrumenty muzyczne, sprzęt studyjny, jak i osobiste pamiątki artysty.

Najciekawsze obiekty na aukcji

  • Volkswagen van z 1964 roku należący do Schneidera

  • Rower Panasonic, użyty w teledysku do remixu „Tour de France” z 1984 roku

  • Instrumenty dęte drewniane i blaszane, w tym flet altowy Orsi z lat 60., widoczny na okładce debiutanckiego albumu Kraftwerk z 1970 roku

  • Jednostki Votrax speech synthesizer, używane przez Kraftwerk do tworzenia robotycznych głosów otwierających koncerty w latach 1981-2002

Aukcja odbędzie się 18 listopada w Nashville, Tennessee, a także online na stronie Julien’s Auctions.

Florian Schneider – muzyczna legenda

Schneider zmarł w 2020 roku w wieku 73 lat. Był klasycznie wykształconym flecistą, który w 1970 roku wraz z Ralfem Hütterem założył Kraftwerk w Düsseldorfie. Artysta fascynował się technologią, zwłaszcza syntezą mowy, i chronił swoje wynalazki, posiadając liczne patenty, w tym na procesor wokalny Robovox.

Dziedzictwo Schneidera

Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nieoceniony. David Bowie poświęcił mu utwór „V-2 Schneider” na albumie Heroes z 1977 roku. Schneider opuścił Kraftwerk w 2008 roku i nie brał udziału w żadnych koncertach reunion zespołu.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa
NEWS

Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa aukcja dla programu RakMeni

Dorota Szulc i Bedoes wspierają fundację Rak’n’Roll – wyjątkowa ...

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by wesprzeć szczytny cel

45 minut temu

CGM
Gruby Mielzky o tym, co naprawdę ważne – nowy singiel „Baśka” już dostępny

Gruby Mielzky o tym, co naprawdę ważne – nowy singiel „Baśka” ju ...

Emocjonalny hołd dla mamy artysty

1 godzinę temu

CGM
Hailey Bieber chce mieć więcej dzieci z Justinem

Hailey Bieber chce mieć więcej dzieci z Justinem

Pierwsze dziecko i refleksje Hailey

2 godziny temu

CGM
Patrycja Markowska wraca z teledyskiem do utworu „Widnokrąg”

Patrycja Markowska wraca z teledyskiem do utworu „Widnokrąg”

Singiel łączy minimalistyczną muzykę z głęboką warstwą tekstową

4 godziny temu

CGM
Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kolejny dowód wszechstronności WOKALISTKI

5 godzin temu

CGM
ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

Klip do „Just Talk” oddaje emocjonalny charakter utworu i wzmacnia jego przesłanie

6 godzin temu