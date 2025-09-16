Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

fot. mat. pras.

Atlas Arena znalazła się na podium prestiżowego rankingu przygotowanego przez branżowy magazyn Pollstar, potwierdzając swoją pozycję jednej z najważniejszych hal widowiskowo-sportowych w tej części kontynentu. To wyróżnienie jest efektem nie tylko imponującej liczby sprzedanych biletów, ale także różnorodności oferty.

Łódzka hala zajęła 3. miejsce w prestiżowym rankingu Aren Europy Wschodniej przygotowanym przez Pollstar Magazine – jedno z najważniejszych branżowych mediów zajmujących się rynkiem koncertowym i eventowym na świecie. Zestawienie obejmuje okres od 1 sierpnia 2024 roku do 31 lipca 2025 roku i uwzględnia liczbę sprzedanych biletów na wydarzenia zgłoszone do Pollstar.

To wyróżnienie potwierdza, że Atlas Arena nie tylko pozostaje jednym z najważniejszych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce, ale również konsekwentnie buduje swoją pozycję w skali międzynarodowej. W minionym roku Atlas Arena gościła 800 tys. widzów na wydarzeniach o różnorodnym charakterze – koncertach światowych gwiazd: Limp Bizkit, Lionela Richiego, Andrei Bocellego, Twenty One Pilots, Chase Atlantic, Tate McRea, Carlosa Santany, Thirty Seconds To Mars, Judast Priest, Ghost, Cyndi Lauper, Alana Walkera oraz międzynarodowych wydarzeniach sportowych, takich jak Final Four CEV Champions League Volley 2025 i mistrzostwa świata FIM SuperEnduro. Co więcej, wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników wydarzeń, w celu zwiększenia komunikacyjnej dostępności Atlas Areny, uruchomiono dodatkowe pociągi ŁKA – Koncertowe – wygodny transport dopasowany do godzin zakończenia wydarzeń w łódzkiej hali. To ewenement w branży.

The Offspring, OneRepublic, Lorde i inni jeszcze w tym roku w Atlas Arenie

Tak szeroka oferta przyciągnęła setki tysięcy uczestników, co bezpośrednio przełożyło się na kilkanaście sold outów i wynik w rankingu Pollstar. Jak już wiadomo, w Atlas Arenie intensywna będzie też druga połowa roku. Wrzesień rozpoczął się od wyprzedanego meczu dwóch siatkarskich potęg – Polski i Brazylii, a w kolejnych miesiącach Łódź w ramach swoich tras odwiedzą m.in. Three Days Grace, Flo Rida, OneRepublic, The Offspring, Lorde i wielu innych.

Atlas Arena konsekwentnie rozwija swoją ofertę programową, inwestuje w infrastrukturę i współpracuje z najważniejszymi organizatorami wydarzeń na świecie. 3. miejsce w rankingu Pollstar to dowód na rosnącą rozpoznawalność hali i jej znaczenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.