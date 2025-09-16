Szukaj
CGM

Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

To dobry rok dla łódzkiego obiektu.

2025.09.16

opublikował:

Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

fot. mat. pras.

Atlas Arena znalazła się na podium prestiżowego rankingu przygotowanego przez branżowy magazyn Pollstar, potwierdzając swoją pozycję jednej z najważniejszych hal widowiskowo-sportowych w tej części kontynentu. To wyróżnienie jest efektem nie tylko imponującej liczby sprzedanych biletów, ale także różnorodności oferty.

Łódzka hala zajęła 3. miejsce w prestiżowym rankingu Aren Europy Wschodniej przygotowanym przez Pollstar Magazine – jedno z najważniejszych branżowych mediów zajmujących się rynkiem koncertowym i eventowym na świecie. Zestawienie obejmuje okres od 1 sierpnia 2024 roku do 31 lipca 2025 roku i uwzględnia liczbę sprzedanych biletów na wydarzenia zgłoszone do Pollstar.

To wyróżnienie potwierdza, że Atlas Arena nie tylko pozostaje jednym z najważniejszych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce, ale również konsekwentnie buduje swoją pozycję w skali międzynarodowej. W minionym roku Atlas Arena gościła 800 tys. widzów na wydarzeniach o różnorodnym charakterze – koncertach światowych gwiazd: Limp Bizkit, Lionela Richiego, Andrei Bocellego, Twenty One Pilots, Chase Atlantic, Tate McRea, Carlosa Santany, Thirty Seconds To Mars, Judast Priest, Ghost, Cyndi Lauper, Alana Walkera oraz międzynarodowych wydarzeniach sportowych, takich jak Final Four CEV Champions League Volley 2025 i mistrzostwa świata FIM SuperEnduro. Co więcej, wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników wydarzeń, w celu zwiększenia komunikacyjnej dostępności Atlas Areny, uruchomiono dodatkowe pociągi ŁKA – Koncertowe – wygodny transport dopasowany do godzin zakończenia wydarzeń w łódzkiej hali. To ewenement w branży.

The Offspring, OneRepublic, Lorde i inni jeszcze w tym roku w Atlas Arenie

Tak szeroka oferta przyciągnęła setki tysięcy uczestników, co bezpośrednio przełożyło się na kilkanaście sold outów i wynik w rankingu Pollstar. Jak już wiadomo, w Atlas Arenie intensywna będzie też druga połowa roku. Wrzesień rozpoczął się od wyprzedanego meczu dwóch siatkarskich potęg – Polski i Brazylii, a w kolejnych miesiącach Łódź w ramach swoich tras odwiedzą m.in. Three Days Grace, Flo Rida, OneRepublic, The Offspring, Lorde i wielu innych.

Atlas Arena konsekwentnie rozwija swoją ofertę programową, inwestuje w infrastrukturę i współpracuje z najważniejszymi organizatorami wydarzeń na świecie. 3. miejsce w rankingu Pollstar to dowód na rosnącą rozpoznawalność hali i jej znaczenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa Cornella

Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa C ...

Wdowa po Cornellu przez lata blokowała ten ruch.

4 minuty temu

CGM
Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy li ...

Raper tymczasem pokazuje, że dobry humor go nie opuszcza.

1 godzinę temu

CGM
Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz&#8221 ...

Prosty wniosek - uważajcie, co klikacie.

2 godziny temu

CGM
Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki” wycofa się z imprezy

Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki&#8221 ...

Co dalej z konkursem?

4 godziny temu

CGM
Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

"Widziałem różne rzeczy w swoim życiu".

5 godzin temu

CGM
10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Oczywiście jest tam także nutka zazdrości.

6 godzin temu