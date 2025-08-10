Szukaj
CGM

Artystka z 45-letnim doświadczeniem na scenie nową trenerką w „The Voice Senior”

Wokalistka przyznała, że rola trenerki w programie muzycznym była jej wieloletnim marzeniem.

2025.08.10

opublikował:

Artystka z 45-letnim doświadczeniem na scenie nową trenerką w „The Voice Senior”

Majka Jeżowska dołącza do grona trenerów popularnego programu muzycznego „The Voice Senior”. Informacja została ogłoszona w niedzielnym wydaniu „Pytania na śniadanie” w TVP2. To kolejna duża zmiana w obsadzie show – zaledwie kilka dni wcześniej potwierdzono, że rolę prowadzącego przejmie Łukasz Nowicki.

45 lat na scenie i nowe wyzwanie

Majka Jeżowska świętuje w tym roku 45-lecie kariery artystycznej. Artystka przyznała, że rola trenerki w programie muzycznym była jej wieloletnim marzeniem. W specjalnym nagraniu wideo podkreśliła, że kocha ludzi, muzykę i pracę z uczestnikami, a teraz wreszcie będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem z seniorami marzącymi o występach na scenie.

„Zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym. Dopiero teraz, kiedy zostałam seniorką, moje marzenie się spełniło. Wiem, że będzie dużo wzruszeń” – powiedziała Majka Jeżowska.

Premiera „The Voice Senior” w 2026 roku

Siódma edycja „The Voice Senior” zadebiutuje w styczniu 2026 roku. Program będzie można oglądać na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Producent zapowiada kolejne niespodzianki związane z formatem, które zostaną ujawnione w najbliższych dniach.

Dlaczego to ważna zmiana w „The Voice Senior”?

Pojawienie się Majki Jeżowskiej w roli trenerki może przyciągnąć nowych widzów, zarówno fanów jej twórczości, jak i osoby ciekawie patrzące na jej podejście do pracy z uczestnikami. Jej obecność to szansa na świeżą energię, ale też ogromne doświadczenie sceniczne w programie, który od lat inspiruje seniorów do realizacji marzeń muzycznych.

 

Tagi


Popularne newsy

Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”
NEWS

Diox podjeżdża „swoją furą za pół bani (żaden leasing)”

Wini przeprasza Tedego, nazywa go aroganckim dupkiem i zapewnia, że zawsze może do niego podbić
NEWS

Wini przeprasza Tedego, nazywa go aroganckim dupkiem i zapewnia, że zawsze może do niego podbić

Sentino z Kubańczykiem – miało być luksusowo, wyszło przypałowo
NEWS

Sentino z Kubańczykiem – miało być luksusowo, wyszło przypałowo

Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości
NEWS

Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”
NEWS

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”
NEWS

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”

Max Korzh sprzedał cały Stadion Narodowy z trzy minuty. Wczoraj policja musiała rozpędzać jego fanów w Warszawie
NEWS

Max Korzh sprzedał cały Stadion Narodowy z trzy minuty. Wczoraj policja musiała rozpędzać jego fanów w Warszawie

Polecane

CGM
Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Palestyny

Kwiat Jabłoni na Męskim Graniu 2025: Zespół wyraził poparcie dla Pales ...

„Usłyszmy, patrzmy, mówmy o nich"

3 minuty temu

CGM
Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzielić się moim tatą z całym światem”

Domniemana córka Freddiego Mercury’ego zabiera głos: „Nie chciałam dzi ...

Strata, której nie da się nadrobić

22 minuty temu

CGM
„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa

„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, ...

Reprezentant Patokalipsy odpowiedział wczoraj na wersy Bedoesa

29 minut temu

CGM
Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo ...

"Edyta byłaby na piedestale”

40 minut temu

CGM
Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę”

Bedoes 2115 odpowiada Eripe: „Quebo cię stworzył, a ja cię kończ ...

Raper nie kazał długo czekać na swój diss.

1 godzinę temu

CGM
Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony do rana”

Eripe podkręca śrubę. „Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz k***ony ...

Reprezentant Patokalipsy rozpoczyna drugą rundę mocnym dissem.

15 godzin temu