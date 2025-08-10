Artystka z 45-letnim doświadczeniem na scenie nową trenerką w „The Voice Senior”

Majka Jeżowska dołącza do grona trenerów popularnego programu muzycznego „The Voice Senior”. Informacja została ogłoszona w niedzielnym wydaniu „Pytania na śniadanie” w TVP2. To kolejna duża zmiana w obsadzie show – zaledwie kilka dni wcześniej potwierdzono, że rolę prowadzącego przejmie Łukasz Nowicki.

45 lat na scenie i nowe wyzwanie

Majka Jeżowska świętuje w tym roku 45-lecie kariery artystycznej. Artystka przyznała, że rola trenerki w programie muzycznym była jej wieloletnim marzeniem. W specjalnym nagraniu wideo podkreśliła, że kocha ludzi, muzykę i pracę z uczestnikami, a teraz wreszcie będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem z seniorami marzącymi o występach na scenie.

„Zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym. Dopiero teraz, kiedy zostałam seniorką, moje marzenie się spełniło. Wiem, że będzie dużo wzruszeń” – powiedziała Majka Jeżowska.

Premiera „The Voice Senior” w 2026 roku

Siódma edycja „The Voice Senior” zadebiutuje w styczniu 2026 roku. Program będzie można oglądać na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Producent zapowiada kolejne niespodzianki związane z formatem, które zostaną ujawnione w najbliższych dniach.

Dlaczego to ważna zmiana w „The Voice Senior”?

Pojawienie się Majki Jeżowskiej w roli trenerki może przyciągnąć nowych widzów, zarówno fanów jej twórczości, jak i osoby ciekawie patrzące na jej podejście do pracy z uczestnikami. Jej obecność to szansa na świeżą energię, ale też ogromne doświadczenie sceniczne w programie, który od lat inspiruje seniorów do realizacji marzeń muzycznych.