Arkadiusz Tańcula zdradził, ile zarabia na muzyce

fot. mat. pras.

Podobnie jak kiedyś youtuberzy, także z czasem frekfighterzy zaczęli lgnąć do muzyki. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, skoro artyści tak chętnie zaangażowali się we freak fighty. Jedną z najbardziej aktywnych muzycznie postaci z freakowego uniwersum jest Arkadiusz Tańcula. Fighter i aktor ma na koncie album zatytułowany „Złota płyta”, regularnie wydaje single. I w przeciwieństwie do części artystów zarabia na tym. Ile? Twórca podzielił się tą informacją z Szalonym Reporterem.

Ponad 10 tys. miesięcznie

– Wiesz, ile w zeszłym miesiącu zarobiłem na muzyce? To nie są jakieś duże pieniądze. Ze Step Records, bo mam z nimi umowę, zarobiłem 3800 zł netto, z Tunecore’a 890 dolarów, oprócz tego na moim YouTubie jakieś 2500 zł. Ja to sprawdzałem i to co miesiąc. Na muzyce, którą robię raz na dwa miesiące. Robię numery, które są średnie, jak uważacie, choć mi się moje piosenki bardzo podobają – powiedział Tańcula. Po przeliczeniu 890 dolarów na złotówki suma zarobków Tańculi z muzyki przekracza 10 tys. zł.

Ostatnim jak dotąd kawałkiem twórcy jest „Należy się nam”. Poniżej znajdziecie klip do tego utworu.