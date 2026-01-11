Ariana Grande żartuje, że „potrzebowałaby dodatkowego mózgu”, by nagrać nową muzykę

Ariana Grande dała jasno do zrozumienia, że fani nie powinni w najbliższym czasie spodziewać się nowego albumu. Wokalistka z przymrużeniem oka przyznała, że aby jednocześnie koncertować i pracować nad nową muzyką, musiałaby mieć „dodatkowy mózg i cztery ręce więcej”.

Nowa muzyka Ariany Grande? Na razie nie

Ostatnim wydawnictwem artystki pozostaje album „Eternal Sunshine”, który ukazał się w marcu 2024 roku. Rok później Ariana Grande zaprezentowała jego rozszerzoną wersję deluxe, wzbogaconą o sześć nowych utworów. Mimo to piosenkarka przyznaje, że obecnie nie planuje pracy nad kolejnym materiałem.

W rozmowie z Variety pojawiła się informacja, że nowa muzyka Ariany Grande „zdecydowanie nie ukaże się przed majem”. Sama artystka szybko jednak zdystansowała się od tej narracji, podkreślając, że nie zapowiadała żadnych terminów.

„Czy ludzie myślą, że mam swojego klona?”

Na Instagramie Grande odniosła się do medialnych doniesień z charakterystycznym humorem:

„Kocham moich fanów, ale czasem mam ochotę zapytać: czy oni myślą, że istnieje jakaś moja druga wersja, która ma czas napisać nową płytę?”

W kolejnym komentarzu dodała żartobliwie, że aby pogodzić wszystko naraz, potrzebowałaby „extra mózgu i czterech dodatkowych ramion”. Wypowiedzi te szybko wywołały falę spekulacji wśród fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, czy nowa muzyka może pojawić się jeszcze przed startem trasy koncertowej.

Trasa „Eternal Sunshine” – pierwsze koncerty od 2019 roku

W sierpniu 2025 roku Ariana Grande ogłosiła swoją pierwszą trasę koncertową od 2019 roku. Letnia seria koncertów pod szyldem „Eternal Sunshine Tour” obejmie występy w Stanach Zjednoczonych od czerwca do sierpnia, a następnie aż 10 koncertów w londyńskiej O2 Arenie na przełomie sierpnia i września.

Artystka zasugerowała przy tym, że może to być jej „ostatni wielki powrót na scenę”, co tylko podsyciło emocje wokół całego projektu.

Ariana Grande o „uzdrowionej” relacji z muzyką

Choć Grande przez ostatnie lata rzadko koncertowała, zapewnia fanów, że nie porzuca muzyki. W jednym z wywiadów przyznała, że jej relacja z branżą muzyczną została „uzdrowiona” po latach presji i wypalenia.

Wspomniała również o zmianach w swoim zapleczu zawodowym, delikatnie nawiązując do rozstania z wieloletnim menedżerem Scooterem Braunem w 2023 roku. Dzięki temu może dziś swobodniej łączyć karierę muzyczną z aktorstwem, bez ciągłej presji rynku pop.