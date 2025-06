Ariana Grande zagra u boku Roberta De Niro w kultowej komedii

fot. mat. pras.

Ariana Grande dołącza do obsady czwartej części kultowej komedii Meet the Parents, gdzie wystąpi u boku Bena Stillera i Roberta De Niro. Według źródeł, piosenkarka wcieli się w rolę wymagającej narzeczonej syna Stillera.

Powrót kultowej serii „Meet the Parents”

Seria „Meet the Parents” opowiada o perypetiach Grega Fockera (Ben Stiller), który musi zmierzyć się z surowymi rodzicami swojej dziewczyny Pam (Teri Polo), w szczególności z Jackiem (Robert De Niro) i Diną (Blythe Danner). W nowej odsłonie dołączą również Polo i Danner, choć umowy wciąż nie są finalizowane.

Premiera i twórcy filmu

Film wyreżyseruje i napisze scenariusz John Hamburg, który pracował przy wszystkich trzech poprzednich częściach. Premiera „Meet the Parents 4” zaplanowana jest na 25 listopada 2026 roku przez Universal Pictures.

Fabuła i rola Ariany Grande

Nowa historia skupi się na synu postaci Stillera i Polo, który zaręcza się z kobietą o silnym charakterze, z którą nie wydaje się do końca pasować. W tę rolę ma wejść właśnie Ariana Grande, która ostatnio przyznała, że uwielbia grać w komediach, ponieważ „to ją leczy”.

Sukces Ariany Grande na Broadwayu

W tym roku Ariana zdobyła nominację do Oscara za rolę Glindy w musicalu „Wicked”. Wraz z Cynthia Erivo zaśpiewała podczas ceremonii oscarowej, wykonując medley utworów takich jak „Defying Gravity” i „Somewhere Over The Rainbow”. Musical zebrał świetne recenzje, m.in. od NME.

Nadchodzące projekty musicalowe Ariany Grande

Ariana wraz z Erivo wystąpią w specjalnym koncercie „The Wicked Event Special” w Peacock Theater w Los Angeles. Wydarzenie poprzedzi premierę sequela „Wicked: For Good”, który trafi do kin 21 listopada 2026 roku.