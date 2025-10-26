Ariana Grande wspomina jak na początu kariery traktowały ją Madonna, Beyonce i Mariah Carey

fot. mat. pras.

Ariana Grande ujawniła w wywiadzie dla podcastu Shut Up Evan, że Madonna była jedną z pierwszych gwiazd, które przyjęły ją z życzliwością w początkach jej kariery. Piosenkarka podkreśliła, że czuła się wspierana również przez Beyoncé i Mariah Carey.

„Pamiętam, że Madonna od razu była bardzo miła. Dała mi ciepłe powitanie i byłam tym naprawdę przytłoczona, bo ją tak bardzo kocham” – wspomniała Grande.

Wsparcie od Beyoncé i Mariah Carey

Grande opowiedziała również o spotkaniu z Beyoncé w 2013 roku. Artystka zaprosiła ją na plan swojego teledysku po występie Grande z piosenką Tattooed Heart na AMAs, dając jej kilka cennych rad i okazując wsparcie.

„Czułam, że ludzie, na których naprawdę patrzyłam z podziwem, przyjęli mnie. To sprawiło, że czułam się bezpieczna” – podkreśliła Grande.

Współpraca i cameo Madonny

Relacja Grande z Madonną rozwinęła się na przestrzeni lat. Madonna pojawiła się gościnnie w teledysku do singla Grande God Is A Woman z 2019 roku, co dodatkowo umocniło ich więź.

Nadchodząca trasa „Eternal Sunshine” i powrót na scenę

W lecie 2026 roku Ariana Grande rozpocznie swoją trasę „Eternal Sunshine”, co będzie jej pierwszym powrotem na scenę od zakończenia trasy Sweetener w 2019 roku. W międzyczasie artystka skupiła się na aktorstwie, występując w musicalowej adaptacji Wicked oraz w nadchodzącym sequelu Wicked: For Good.

Grande zapewnia fanów, że nie porzuciła muzyki i planuje występy na żywo w 2026 roku, mimo że od 2019 roku pojawiała się głównie na wydarzeniach charytatywnych i galach nagród.