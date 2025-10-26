Szukaj
CGM

Ariana Grande wspomina jak na początu kariery traktowały ją Madonna, Beyonce i Mariah Carey

Jak młodą wokalistkę przyjęły ikony muzyki?

2025.10.26

opublikował:

Ariana Grande wspomina jak na początu kariery traktowały ją Madonna, Beyonce i Mariah Carey

fot. mat. pras.

Ariana Grande ujawniła w wywiadzie dla podcastu Shut Up Evan, że Madonna była jedną z pierwszych gwiazd, które przyjęły ją z życzliwością w początkach jej kariery. Piosenkarka podkreśliła, że czuła się wspierana również przez Beyoncé i Mariah Carey.

„Pamiętam, że Madonna od razu była bardzo miła. Dała mi ciepłe powitanie i byłam tym naprawdę przytłoczona, bo ją tak bardzo kocham” – wspomniała Grande.

Wsparcie od Beyoncé i Mariah Carey

Grande opowiedziała również o spotkaniu z Beyoncé w 2013 roku. Artystka zaprosiła ją na plan swojego teledysku po występie Grande z piosenką Tattooed Heart na AMAs, dając jej kilka cennych rad i okazując wsparcie.

„Czułam, że ludzie, na których naprawdę patrzyłam z podziwem, przyjęli mnie. To sprawiło, że czułam się bezpieczna” – podkreśliła Grande.

Współpraca i cameo Madonny

Relacja Grande z Madonną rozwinęła się na przestrzeni lat. Madonna pojawiła się gościnnie w teledysku do singla Grande God Is A Woman z 2019 roku, co dodatkowo umocniło ich więź.

Nadchodząca trasa „Eternal Sunshine” i powrót na scenę

W lecie 2026 roku Ariana Grande rozpocznie swoją trasę „Eternal Sunshine”, co będzie jej pierwszym powrotem na scenę od zakończenia trasy Sweetener w 2019 roku. W międzyczasie artystka skupiła się na aktorstwie, występując w musicalowej adaptacji Wicked oraz w nadchodzącym sequelu Wicked: For Good.

Grande zapewnia fanów, że nie porzuciła muzyki i planuje występy na żywo w 2026 roku, mimo że od 2019 roku pojawiała się głównie na wydarzeniach charytatywnych i galach nagród.

Tagi


Popularne newsy

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West
NEWS

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki
NEWS

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki

Polecane

CGM
Chris Brown zaskoczył wszystkich i niespodziewanie pojawił się w sądzie w Londynie

Chris Brown zaskoczył wszystkich i niespodziewanie pojawił się w sądzi ...

Zarzuty dotyczą incydentu w klubie nocnym w Londynie

2 minuty temu

CGM
Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa

Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szy ...

Watkins był skazany za 13 przestępstw seksualnych, w tym m.in. próbę gwałtu niemowlęcia

9 godzin temu

CGM
Nelly Furtado idzie na emeryturę?Artystka podsumowuje 25 lat kariery

Nelly Furtado idzie na emeryturę?Artystka podsumowuje 25 lat kariery

"Zdecydowałam się zrobić krok w stronę innych działań twórczych i osobistych"

9 godzin temu

CGM
Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolnik ...

Niezwykłe doświadczenie Jameeli Jamil

9 godzin temu

CGM
Peja pokazuje Izrealowi środkowy palec i blokuje dostęp do swojej muzyki w tym kraju

Peja pokazuje Izrealowi środkowy palec i blokuje dostęp do swojej muzy ...

Peja po raz kolejny okazuje wsparcie dla Palestyny

9 godzin temu

CGM
Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skła ...

Flexxy 2115 komentuje zachowanie Beteo

10 godzin temu