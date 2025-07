Ariana Grande rozwiewa wątpliwości dotyczące kariery muzycznej

fot. Dave Meyers

Ariana Grande wyraźnie podkreśliła, że mimo ostatniego zaangażowania w aktorstwo, muzyka pozostaje dla niej najważniejszą pasją. W odpowiedzi na plotki o rezygnacji z kariery muzycznej na rzecz aktorstwa, artystka napisała, że muzyka to jej życie i nie zamierza z niej rezygnować, mimo wielu zajęć.

Łączenie muzyki z aktorstwem – nowe wyzwania Ariany Grande

Aktorka i piosenkarka skupia się obecnie na projektach filmowych, takich jak „Wicked: For Good” oraz animacja „Oh, the Places You’ll Go!”. Mimo to jej zespół podkreśla, że Ariana Grande pozostaje przede wszystkim muzykiem, który nie porzuca swojej artystycznej drogi.

Plany koncertowe Ariany Grande na 2026 rok

Ariana planuje w 2026 roku powrócić do koncertowania i spotkać się z fanami podczas mini trasy koncertowej. Wokalistka zamierza zaprezentować utwory z ostatniego albumu „Eternal Sunshine”, jednocześnie rozwijając swoją karierę aktorską i inne projekty biznesowe.

Ariana Grande łączy pasję do muzyki i aktorstwa, nie rezygnując z żadnej ze swoich ścieżek artystycznych. Jej powrót na scenę w 2026 roku jest wyczekiwany przez fanów, którzy mogą liczyć na nowe koncerty i emocjonujące występy.