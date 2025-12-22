Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christmas for This Dude?”

CGM

Parodia świątecznego hitu Mariah Carey

2025.12.22

W ostatnim odcinku Saturday Night Live, Ariana Grande zabłysnęła nie tylko jako prowadząca, ale też w wyjątkowej parodii klasycznego hitu Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You”. Jej humorystyczna wersja nosi tytuł „What Do I Get for Christmas for This Dude?” i opowiada o trudach kupowania prezentów dla znajomych i dalszej rodziny.

Podczas monologu Grande przyznała, że grudzień w Nowym Jorku jest jej ulubionym miesiącem, jednak przyznaje, że czasami zakup prezentów bywa stresujący:

„I don’t know what to get for Christmas for my cousin’s boyfriend, Steve. I don’t know a thing about him, only see him on Christmas Eve.”

Publiczność SNL od razu doceniła humor i odniesienie do kultowego utworu Carey, a Ariana z humorem nawiązywała także do swojej intensywnej trasy promującej musical Wicked: For Good.

Gościnny udział Bowen Yanga i zakończenie sezonu

W monologu Grande pojawił się też Bowen Yang. Para w humorystyczny sposób komentowała swoje role w musicalu Wicked: For Good, co dodatkowo rozbawiło publiczność.

Przypomnijmy, że sezon SNL 2025/2026 gościł już takie gwiazdy jak Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Amy Poehler, Doja Cat, Olivia Dean czy Sombr, a Grande zakończyła rok pełnym energii i humorem.

