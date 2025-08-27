Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

fot. mat. pras.

Ariana Grande deklaruje od pewnego czasu, że chce się skupić na rozwijaniu kariery aktorskiej. Artystka podkreśla, że nie oznacza to rozbratu ze sceną muzyczną, a jedynie ograniczenie aktywności. W lipcu w mediach pojawiły się informacje, sugerujące, że gwiazda planuje na 2026 r. mini trasę koncertową. Teraz otrzymaliśmy tajemnicze wideo, które zdaje się to potwierdzać.

Zapowiedź trasy?

Gwiazda podzieliła się z fanami enigmatycznym spotem, w którym uwagę zwracają przede wszystkim dwa hasła – „see you next year” oraz „announcement loading”. Wideo nie wygląda na powiązane z nadchodzącymi projektami filmowymi gwiazdy – kontynuacją „Wicked” oraz animacją „Oh, the Places You’ll Go!”. Pozostaje więc czekać na szczegóły. Ile koncertów ogłosi wokalistka i czy planuje w ogóle odwiedziny w Europie – przekonamy się wkrótce.

