Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

fot. mat. pras.

Ubiegłotygodniowa gala Fame 27 przyniosła oskarżenia wobec Araba. Robert Hałota, trener Brajana Bojanko aka Bojana zarzucił raperowi kradzież sprzętu studyjnego wartego 25 tys. zł. Raper oczywiście zaprzecza, jakoby cokolwiek ukradł, po czym pokazuje sprzęt, który jest przedmiotem sporu i zapewnia, że poprzedni właściciel po prostu zostawił go u niego. Jednocześnie raper opublikował na TikToku filmik, w którym pojawia się Tomasz Chic, budzący ogromne kontrowersje patoinfluencer. Fani Araba nie wydają się zadowoleni z tej współpracy, czemu dają wyraz w komentarzach.

Fani odradzają Arabowi współpracę

„Nie rób tego, będziesz żałował”, „Nie idź tą drogą”, „Arab, proszę nie”, „Drama”, „Gabryś z dala od nich” – to tylko część komentarzy pojawiających się dod nagraniem na tiktokowym profilu Araba.

Arab zapowiada, że on i Chic nagrają razem kawałek. Czy to poważna deklaracja, czy też może jedynie raper trolluje? Zobaczymy.