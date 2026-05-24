Arab i Marcin Najman nagrali wspólny utwór. Celem jest Jacek Murański

Nieoczekiwane połączenie świata muzyki i freak fightów stało się faktem. Arab oraz Marcin Najman nagrali razem kawałek, który ma zostać zaprezentowany podczas gali Prime 17. Duet otwarcie zapowiada konflikt z Jacek Murański.

Wspólny numer Araba i Marcina Najmana

Informacja o współpracy Araba i Marcina Najmana zaskoczyła fanów zarówno rapu, jak i sportów walki. Raper ujawnił, że specjalnie na galę Prime 17 powstał wspólny utwór, przy którym zamierza wyprowadzić „Cesarza” do walki.

Według zapowiedzi numer ma być mocno nastawiony na konflikt z Jackiem Murańskim, z którym zarówno Arab, jak i Najman pozostają w napiętych relacjach. Wypowiedzi obu panów jasno wskazują, że projekt ma charakter prowokacyjny i promocyjny przed nadchodzącym wydarzeniem.

Prime 17 w Częstochowie coraz bliżej

Gala Prime 17 odbędzie się 13 czerwca w Częstochowie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów freak fightów. Organizatorzy liczą, że medialny konflikt oraz premiera wspólnego utworu dodatkowo podgrzeją atmosferę przed walką Marcina Najmana.

Środowisko freak fightów od dawna łączy elementy sportu, rozrywki i muzyki. Współpraca Araba z Najmanem pokazuje, że granice między rapem a światem internetowych gal coraz bardziej się zacierają.

Arab i Jacek Murański od dawna skonfliktowani

Arab od kilku lat aktywnie angażuje się w projekty związane z freak fightami i nie ukrywa swojego konfliktu z Jackiem Murańskim. Wspólny numer z Marcinem Najmanem to kolejny etap medialnej wojny, która może przełożyć się na jeszcze większe zainteresowanie galą Prime 17.

Według zapowiedzi przed oficjalnym występem ma pojawić się również teledysk do utworu. Fani czekają więc nie tylko na samą walkę, ale także na premierę muzycznego projektu tej nietypowej współpracy.