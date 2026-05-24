CGM

Arab i Marcin Najman nagrali wspólny utwór. Celem jest Jacek Murański

Prime 17 w Częstochowie coraz bliżej

2026.05.24

opublikował:

Arab Najman

Nieoczekiwane połączenie świata muzyki i freak fightów stało się faktem. Arab oraz Marcin Najman nagrali razem kawałek, który ma zostać zaprezentowany podczas gali Prime 17. Duet otwarcie zapowiada konflikt z Jacek Murański.

Wspólny numer Araba i Marcina Najmana

Informacja o współpracy Araba i Marcina Najmana zaskoczyła fanów zarówno rapu, jak i sportów walki. Raper ujawnił, że specjalnie na galę Prime 17 powstał wspólny utwór, przy którym zamierza wyprowadzić „Cesarza” do walki.

Według zapowiedzi numer ma być mocno nastawiony na konflikt z Jackiem Murańskim, z którym zarówno Arab, jak i Najman pozostają w napiętych relacjach. Wypowiedzi obu panów jasno wskazują, że projekt ma charakter prowokacyjny i promocyjny przed nadchodzącym wydarzeniem.

Prime 17 w Częstochowie coraz bliżej

Gala Prime 17 odbędzie się 13 czerwca w Częstochowie i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów freak fightów. Organizatorzy liczą, że medialny konflikt oraz premiera wspólnego utworu dodatkowo podgrzeją atmosferę przed walką Marcina Najmana.

Środowisko freak fightów od dawna łączy elementy sportu, rozrywki i muzyki. Współpraca Araba z Najmanem pokazuje, że granice między rapem a światem internetowych gal coraz bardziej się zacierają.

Arab i Jacek Murański od dawna skonfliktowani

Arab od kilku lat aktywnie angażuje się w projekty związane z freak fightami i nie ukrywa swojego konfliktu z Jackiem Murańskim. Wspólny numer z Marcinem Najmanem to kolejny etap medialnej wojny, która może przełożyć się na jeszcze większe zainteresowanie galą Prime 17.

Według zapowiedzi przed oficjalnym występem ma pojawić się również teledysk do utworu. Fani czekają więc nie tylko na samą walkę, ale także na premierę muzycznego projektu tej nietypowej współpracy.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ’93 (@arab_na_bicie)

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz
NEWS

„W tym roku, po raz pierwszy zostałem ocenzurowany” – Taco odpowiada na zarzuty GIF na PGE Narodowym

Taco Hemingway OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_CLUB2020_1-23
NEWS

Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacji metra więc Taco Hemingway dopisał nową zwrotkę

Polecane

CGM
Taco Hemingway OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_CLUB2020_1-23

Od czasów wydania „Następnej stacji” przybyło nowych stacj ...

Posłuchaj nowej zwrotki z Narodowego

40 minut temu

CGM
Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz

„W tym roku, po raz pierwszy zostałem ocenzurowany” &#8211 ...

Raper ze znakomitym przesłaniem do młodzieży

1 dzień temu

CGM
Hela Wszytsko na nic 160526 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-24ok

HELA wraca z nowym singlem. „Wszystko na nic” to intymna o ...

HELA stawia na emocjonalną szczerość

2 dni temu

CGM
_Lola Young From Down Here Final Artwork 3000x3000

Lola Young wraca z nowym singlem „From Down Here”. Artystk ...

James Blake współtwórcą nowego singla

2 dni temu

CGM
MichaelJackson774

Powstanie sequel filmu „Michael”. Studio zapowiada nietypo ...

Pierwszy film nie pokazał wszystkich kontrowersji wokół Michaela Jacksona

2 dni temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaskoczył fanów. „Straciłem dziewictwo przy piosenc ...

Harry Styles oddał hołd Thomowi Yorke’owi

2 dni temu