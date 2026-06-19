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Kuba Badach szczerze o rodzinie Kwaśniewskich. „To był ogromny ciężar”

Wejście do rodziny Kwaśniewskich zmieniło wszystko

2026.06.19

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Kuba Badach Kaya

Kuba Badach był gościem najnowszego odcinka podcastu prowadzonego przez Kayah w RMF Classic. Artysta otwarcie opowiedział o życiu u boku Aleksandra Kwaśniewska, medialnej presji oraz wyzwaniach związanych z wejściem do jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce.

Wejście do rodziny Kwaśniewskich zmieniło wszystko

W rozmowie Kuba Badach wrócił wspomnieniami do początków relacji z Aleksandrą Kwaśniewską. Jak przyznał, od samego początku zdawał sobie sprawę, że związek z córką byłej pary prezydenckiej będzie wiązał się z ogromnym zainteresowaniem mediów.

– „Wiedziałem, że ta relacja będzie miała swoją cenę medialną. Nie wiedziałem tylko, jak bardzo i czy ja to w ogóle wytrzymam” – wyznał artysta.

Muzyk podkreślił, że wejście do rodziny Kwaśniewskich oznaczało dla niego zupełnie nową rzeczywistość, w której prywatność stała się dobrem znacznie trudniejszym do zachowania.

„Mąż Kwaśniewskiej” zamiast muzyka?

Badach przyznał również, że po ślubie zauważył zmianę w sposobie, w jaki postrzegała go część opinii publicznej. Niektórzy zaczęli kojarzyć go przede wszystkim jako męża Aleksandry Kwaśniewskiej, a nie artystę z wieloletnim dorobkiem muzycznym.

– „Na koncerty przychodzili ludzie z ciekawości, żeby zobaczyć męża Kwaśniewskiej. Potraktowałem to jak wyzwanie – chciałem udowodnić, że jestem tam dzięki własnej pracy” – powiedział wokalista.

Jak zaznaczył, taka sytuacja stała się dla niego dodatkową motywacją do dalszego rozwoju i budowania własnej pozycji na rynku muzycznym.

Utrata prywatności była najtrudniejsza

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy była kwestia prywatności. Kuba Badach nie ukrywał, że to właśnie ciągła obecność mediów i zainteresowanie jego życiem osobistym były dla niego największym wyzwaniem.

– „Najgorsze jest poczucie, że ktoś zabiera ci prywatność i opowiada twoje życie za ciebie” – przyznał.

Artysta podkreślił, że przez lata musiał nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości, w której niemal każdy aspekt życia prywatnego może stać się tematem publicznej dyskusji.

Kuba Badach o życiu w świetle reflektorów

Szczera rozmowa w podcaście pokazała mniej znane oblicze muzyka. Choć dziś Kuba Badach wydaje się doskonale odnajdywać w świecie show-biznesu, przyznał, że początki były dla niego niezwykle wymagające. Presja medialna, rozpoznawalność rodziny Kwaśniewskich oraz konieczność ochrony własnej prywatności okazały się doświadczeniami, które na długo wpłynęły na jego życie.

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