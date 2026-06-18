Nowa scena na Męskim Graniu – nowy rozdział dla debiutantów z Polski

Tego lata festiwal Męskie Granie 2026 wprowadza istotną zmianę, która może wpłynąć na przyszłość polskiej sceny muzycznej. W ramach trasy pojawi się zupełnie nowa przestrzeń – SCENA MŁODYCH RADAR Polska, przygotowana przez Spotify we współpracy z partnerami projektu.

To pierwsza w historii edycji scena w pełni dedykowana artystom programu Spotify RADAR Polska, który w tym roku obchodzi swoje 5-lecie. Nowa inicjatywa ma na celu nie tylko prezentację świeżych talentów, ale także realne wsparcie ich rozwoju i dotarcia do szerokiej publiczności.

SCENA MŁODYCH RADAR Polska – nowa przestrzeń dla debiutantów

Nowa scena powstała jako odpowiedź na rosnące znaczenie młodych twórców na polskim rynku muzycznym. SCENA MŁODYCH RADAR Polska ma łączyć:

artystów na początku kariery

słuchaczy szukających nowych brzmień

środowisko festiwalowe otwarte na eksperymenty

To pierwsza tego typu inicjatywa w ramach Męskiego Grania, która wprost stawia na odkrywanie nowych nazwisk zanim staną się mainstreamem.

Spotify RADAR Polska – 5 lat wspierania nowych artystów

Program Spotify RADAR Polska od pięciu lat promuje wschodzących artystów, dając im narzędzia do budowania kariery oraz zwiększania zasięgów.

Według danych programu, artyści RADAR notują:

średni wzrost odtworzeń o 236%

wzrost liczby obserwujących o 111%

wzrost nowych słuchaczy o 498%

ekspansję obecności na ponad 90 rynkach zagranicznych

To pokazuje, że udział w programie często staje się punktem zwrotnym w karierze młodych twórców.

Artyści SCENY MŁODYCH RADAR Polska 2026

Na festiwalowej scenie pojawi się sześć różnych muzycznych światów, reprezentujących nowe kierunki w polskiej muzyce:

Jea Mira

Tworzy indie pop łączący Polskę i Londyn. Jej muzyka opiera się na emocjonalnych tekstach i subtelnej produkcji.

Lotta

Reprezentuje polski hyperpop – intensywny, energetyczny i eksperymentalny, pełen kontrastów brzmieniowych.

Zaleś

Artysta wymykający się gatunkom, łączący pop, rap i alternatywę w organiczną całość.

Maks.tachasiuk

Stawia na minimalizm i kameralność, tworząc muzykę bliską emocjonalnej rozmowie.

Pola Maj

Łączy filmową wrażliwość z lofi estetyką i osobistym, narracyjnym stylem pisania.

Hugo Tarres

Najmłodszy uczestnik programu – tworzy indie pop z wpływami R&B, balansując między nostalgią a nowoczesnością.

Męskie Granie 2026 – trasa i nowe otwarcie

SCENA MŁODYCH RADAR Polska pojawi się na całej trasie festiwalu:

Żywiec: 26–27 czerwca

Poznań: 10–11 lipca

Gdańsk: 17–18 lipca

Wrocław: 31 lipca – 1 sierpnia

Kraków: 7–8 sierpnia

Warszawa (finał): 21–22 sierpnia

Każdy przystanek trasy ma być okazją do prezentacji nowych artystów i budowania ich rozpoznawalności wśród festiwalowej publiczności.

Nowa rola Męskiego Grania

Męskie Granie od lat pełni funkcję platformy dla polskiej sceny muzycznej. Wprowadzenie SCENY MŁODYCH RADAR Polska wpisuje się w ten trend, ale jednocześnie poszerza jego skalę.

Jak podkreślają organizatorzy, celem jest nie tylko prezentacja gwiazd, ale także: