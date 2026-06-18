Nowa scena na Męskim Graniu – nowy rozdział dla debiutantów z Polski

Tego lata festiwal Męskie Granie 2026 wprowadza istotną zmianę, która może wpłynąć na przyszłość polskiej sceny muzycznej. W ramach trasy pojawi się zupełnie nowa przestrzeń – SCENA MŁODYCH RADAR Polska, przygotowana przez Spotify we współpracy z partnerami projektu.
To pierwsza w historii edycji scena w pełni dedykowana artystom programu Spotify RADAR Polska, który w tym roku obchodzi swoje 5-lecie. Nowa inicjatywa ma na celu nie tylko prezentację świeżych talentów, ale także realne wsparcie ich rozwoju i dotarcia do szerokiej publiczności.
SCENA MŁODYCH RADAR Polska – nowa przestrzeń dla debiutantów
Nowa scena powstała jako odpowiedź na rosnące znaczenie młodych twórców na polskim rynku muzycznym. SCENA MŁODYCH RADAR Polska ma łączyć:
artystów na początku kariery
słuchaczy szukających nowych brzmień
środowisko festiwalowe otwarte na eksperymenty
To pierwsza tego typu inicjatywa w ramach Męskiego Grania, która wprost stawia na odkrywanie nowych nazwisk zanim staną się mainstreamem.
Spotify RADAR Polska – 5 lat wspierania nowych artystów
Program Spotify RADAR Polska od pięciu lat promuje wschodzących artystów, dając im narzędzia do budowania kariery oraz zwiększania zasięgów.
Według danych programu, artyści RADAR notują:
średni wzrost odtworzeń o 236%
wzrost liczby obserwujących o 111%
wzrost nowych słuchaczy o 498%
ekspansję obecności na ponad 90 rynkach zagranicznych
To pokazuje, że udział w programie często staje się punktem zwrotnym w karierze młodych twórców.
Artyści SCENY MŁODYCH RADAR Polska 2026
Na festiwalowej scenie pojawi się sześć różnych muzycznych światów, reprezentujących nowe kierunki w polskiej muzyce:
Jea Mira
Tworzy indie pop łączący Polskę i Londyn. Jej muzyka opiera się na emocjonalnych tekstach i subtelnej produkcji.
Lotta
Reprezentuje polski hyperpop – intensywny, energetyczny i eksperymentalny, pełen kontrastów brzmieniowych.
Zaleś
Artysta wymykający się gatunkom, łączący pop, rap i alternatywę w organiczną całość.
Maks.tachasiuk
Stawia na minimalizm i kameralność, tworząc muzykę bliską emocjonalnej rozmowie.
Pola Maj
Łączy filmową wrażliwość z lofi estetyką i osobistym, narracyjnym stylem pisania.
Hugo Tarres
Najmłodszy uczestnik programu – tworzy indie pop z wpływami R&B, balansując między nostalgią a nowoczesnością.
Męskie Granie 2026 – trasa i nowe otwarcie
SCENA MŁODYCH RADAR Polska pojawi się na całej trasie festiwalu:
Żywiec: 26–27 czerwca
Poznań: 10–11 lipca
Gdańsk: 17–18 lipca
Wrocław: 31 lipca – 1 sierpnia
Kraków: 7–8 sierpnia
Warszawa (finał): 21–22 sierpnia
Każdy przystanek trasy ma być okazją do prezentacji nowych artystów i budowania ich rozpoznawalności wśród festiwalowej publiczności.
Nowa rola Męskiego Grania
Męskie Granie od lat pełni funkcję platformy dla polskiej sceny muzycznej. Wprowadzenie SCENY MŁODYCH RADAR Polska wpisuje się w ten trend, ale jednocześnie poszerza jego skalę.
Jak podkreślają organizatorzy, celem jest nie tylko prezentacja gwiazd, ale także:
wspieranie debiutów
budowanie publiczności dla nowych nazwisk
tworzenie przestrzeni dla autentycznych, świeżych brzmień