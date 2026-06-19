Hela: „Chcę żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że robię muzykę”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Hela zdradza, dlaczego przyjęła propozycję

Helena Englert została oficjalnie ogłoszona jako pierwsza uczestniczka nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Aktorka i wokalistka nie ukrywa, że decyzja o udziale w jednym z najpopularniejszych show w Polsce nie była przypadkowa. Jak sama przyznaje, do udziału zachęcali ją niemal wszyscy znajomi, którzy wcześniej występowali na parkiecie.

Helena Englert dołącza do „Tańca z Gwiazdami”

Informacja o udziale Heleny Englert w jesiennej edycji programu wywołała spore zainteresowanie fanów. Aktorka, znana z licznych ról filmowych i serialowych, od lat śledziła taneczne zmagania uczestników jako widz. Teraz sama stanie przed wyzwaniem walki o Kryształową Kulę.

– To jest przygoda życia i trzeba to zrobić – podkreśliła podczas rozmowy w programie „halo tu polsat”.

Gwiazda przyznała, że niemal każda osoba, która miała okazję uczestniczyć w show, zachęcała ją do podjęcia tego wyzwania.

Na co najbardziej czeka uczestniczka?

Helena Englert przyznała, że szczególnie nie może doczekać się pierwszego występu na żywo. To właśnie emocje towarzyszące premierowemu odcinkowi są najczęściej wspominane przez byłych uczestników programu.

Aktorka nie chciała natomiast mówić o swoich największych obawach, tłumacząc, że nie chce skupiać się na negatywnych scenariuszach przed rozpoczęciem treningów.

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Jaki taniec chciałaby zatańczyć?

Zapytana o ulubiony styl taneczny, Helena Englert bez wahania wskazała rumbę. To właśnie ten taniec chciałaby zaprezentować na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”.

Na razie nie wiadomo również, który z profesjonalnych tancerzy zostanie jej partnerem. Aktorka podkreśla jednak, że jest otwarta na każdą możliwość i z niecierpliwością czeka na ogłoszenie par.

„Taniec z Gwiazdami” pomoże jej w muzycznej karierze

Helena Englert nie ukrywa również, że udział w popularnym show może pomóc jej dotrzeć do szerszej publiczności jako wokalistce. Artystka od pewnego czasu rozwija swoją działalność muzyczną i chce, aby więcej osób poznało tę część jej twórczości.

Jak podkreśla, program jest doskonałą platformą do prezentowania siebie z różnych stron i budowania kontaktu z widzami.

Rodzina wspiera Helenę Englert

Aktorka może liczyć na pełne wsparcie najbliższych. Jak sama przyznała, zarówno rodzina, przyjaciele, jak i znajomi z branży bardzo pozytywnie przyjęli informację o jej udziale w programie.

Przed Heleną Englert intensywne tygodnie treningów, jednak wszystko wskazuje na to, że do nowego wyzwania podchodzi z ogromnym entuzjazmem i motywacją.

Hela zapowiada nowy singiel

Już za tydzień 26 czerwca do sieci trafi najnowszy kawałek Heli. Będzie to już czwarty singiel zapowiadający jej debiutancki album. Przypomnijmy, że „Przy tobie” będzie następcą takich numerów jak „Pani domu”, „Milcz” i „Wszystko na nic”. Z teaserów singla wynika, że nowy kawałek zapowiada się na letni banger.