Kaz Bałagane publikuje nowy teledysk i rusza z preorderem albumu „Fish & Tits”

Kaz Bałagane oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział. Raper uruchomił preorder długo zapowiadanego albumu „Fish & Tits”, prezentując jednocześnie pierwszy singiel promujący projekt. To kolejne wydawnictwo, na którym warszawski artysta stawia na charakterystyczne dla siebie połączenie humoru, ironii i ulicznej obserwacji rzeczywistości.

„Fish & Tits” – nowy projekt Kaza Bałagane

Od wielu miesięcy fani zastanawiali się, kiedy Kaz Bałagane ujawni szczegóły nowego materiału. Teraz wszystko stało się jasne. Raper wystartował z preorderem albumu „Fish & Tits”, który zapowiadał od dłuższego czasu.

Pierwszym zwiastunem nadchodzącego wydawnictwa jest utwór tytułowy, za którego produkcję odpowiadają Leśny oraz PSR. Numer utrzymany jest w stylistyce doskonale znanej słuchaczom Kazka – nie brakuje błyskotliwych linijek, humorystycznych obserwacji i charakterystycznego dystansu do otaczającego świata.

Kaz Bałagane nie traci swojego stylu

Przez lata Kaz Bałagane wypracował własny, rozpoznawalny język i sposób opowiadania historii. Raper regularnie łączy uliczne doświadczenia z absurdalnym poczuciem humoru, tworząc teksty, które często stają się internetowymi cytatami.

Wszystko wskazuje na to, że „Fish & Tits” będzie kontynuacją tego kierunku. Już pierwszy singiel pokazuje, że artysta nie zamierza rezygnować ze swojego charakterystycznego stylu i nadal będzie stawiał na bezkompromisowe, pełne ironii spojrzenie na rzeczywistość.

Ruszył preorder albumu „Fish & Tits”

Preorder nowego albumu Kaza Bałagane jest już dostępny. Fani mogą zamawiać wydawnictwo za pośrednictwem oficjalnej strony projektu.

Premiera „Fish & Tits” zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń na polskiej scenie rapowej w najbliższych miesiącach, a pierwszy singiel sugeruje, że Kazek pozostaje w wysokiej formie.

Album można zamawiać na oficjalnej stronie projektu.