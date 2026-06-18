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Tede zarzuca CNE pominięcie go w Opolu. CNE odpowiada: „Przecież ja was tam komplementuję”

Spór o zapowiedź podczas Hip Hop Opola

2026.06.18

opublikował:

cne Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

CNE nagrał film, w którym tłumaczy, dlaczego w jego zapowiedzi ze sceny w Opolu nie padła ksywka Tedego, w kontekście jego numeru z Natalia Kukulską.

Skąd wziął się konflikt?

Podczas koncertu Numer Raz zaprezentował wspólny utwór z Natalia Kukulska. CNE, zapowiadając występ, wspomniał, że Kukulska była jedną z pierwszych artystek popowych w Polsce, które współpracowały z raperami.

Wspomniał również o numerze „Kamienie”, który powstał we współpracy z Tede, jednak – jak zauważył sam raper – jego ksywka nie padła bezpośrednio na scenie.

Reakcja Tedego

Tede odniósł się do sytuacji w swoim materiale „TEDENOVELIVE”, zarzucając CNE pominięcie jego osoby:

„Chciałbym pozdrowić CNE. Powiem ci Tomek, że ta wypowiedź trwała minutę… Opowiadałeś o Warszawskim Deszczu i o Natalii Kukulskiej, ale nie padło, że to ja nagrałem. Bardzo ci dziękuję, że ukryłeś tę wiadomość” – powiedział TDF.

CNE weryfikuje

Tomek odniósł się do słów Jacka twierdząc, że w jego zapowiedzi nie było nic na temat Warszawskiego Deszczu. Raper stwierdził jasno, że zapowiedz dotyczyła występu Numera i Natalii i nie dotyczyła ona żadnego rapera, z kóprym wcześniej nagrała piosenkarka. Było tylko o duecie i piosence „Kamienie”.

„Nie zauważyłeś jednej rzeczy, Jacku”

W dalszej części swojego komentarza CNE odniósł się do zarzutów Tedego, podkreślając, że w jego wypowiedzi nie chodziło o pomijanie rapera.

Zwrócił uwagę, że w zapowiedzi znalazły się również komplementy wobec artystów, którzy – jak zaznaczył – „wyprzedzili swoje czasy” w momencie powstania utworu.

Dlaczego nie padło nazwisko Tedego?

CNE wyjaśnił również, dlaczego świadomie nie wymienił Tedego ze sceny:

„Stwierdziliśmy, że wypowiedź będzie tak skonstruowana, żeby znowu nie było, że gdziekolwiek pojawia się Numer, to trzeba wspomnieć o Jacku, że cały czas wisi na jego plecach, bo tak nie jest” – powiedział prowadzący.

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