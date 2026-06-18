CGM

Mandaryna szczerze o relacji z Michałem Wiśniewskim. „Do dziś słucham jego opinii”

Mandaryna w szczerej rozmowie o przeszłości

2026.06.18

opublikował:

Ama i Mandarynaok

Mandaryna była gościnią podcastu „P.S. I Love You by Ama” w RMF FM, gdzie w rozmowie z Amy Sieklucką wróciła do jednego z najbardziej medialnych związków w polskim show-biznesie – małżeństwa z Michał Wiśniewski.

Piosenkarla przyznała, że mimo rozwodu ich relacja z biegiem lat znacząco się zmieniła i dziś opiera się przede wszystkim na wzajemnym szacunku oraz wspólnym dobru dzieci.

Relacja po rozwodzie: „Najważniejsze były dzieci”

Mandaryna podkreśliła, że od początku po rozstaniu najważniejsze było dla niej dobro dzieci i utrzymanie stabilnej relacji rodzinnej.

Jak zaznaczyła, emocje z czasem opadły, a perspektywa na dawny związek stała się bardziej dojrzała:

„Dla mnie od zawsze najważniejsze było to, żeby dzieci miały tatę. Z czasem emocje opadają i zaczynasz patrzeć na drugiego człowieka szerzej. Michała znam trzydzieści lat i nie chciałam go stracić.”

Wciąż liczy się z jego zdaniem

Choć ich małżeństwo należy już do przeszłości, Mandaryna przyznaje, że nadal ceni opinię Michała Wiśniewskiego – również w sprawach zawodowych.

Jak mówi, nie zawsze się z nim zgadza, ale jego spojrzenie często pomaga jej spojrzeć na sytuacje z innej strony:

„Bardzo go cenię, również jako artystę. W wielu sytuacjach dalej słucham tego, co ma do powiedzenia. Nie zawsze się zgadzam, ale inna perspektywa zawsze jest cenna.”

Życie z chorobą: szczere wyznanie o cukrzycy

W rozmowie Mandaryna poruszyła również bardzo osobisty temat – życie z cukrzyca. Artystka opowiedziała o trudnych początkach diagnozy i emocjach, jakie jej towarzyszyły.

Przyznała, że przez długi czas nie potrafiła pogodzić się z chorobą, jednak dziś patrzy na nią zupełnie inaczej i stara się nie pozwolić, by wpływała na jej codzienne życie.

Nowy etap w życiu Mandaryny

Marta podkreśliła, że obecnie znajduje się w zupełnie innym momencie życia niż jeszcze kilka lat temu. Wraca do aktywności artystycznej, rozwija nowe projekty i – jak sama mówi – wreszcie funkcjonuje na własnych zasadach.

Nie zamyka się również na przyszłość i nowe doświadczenia, choć dziś inaczej definiuje relacje i miłość niż w przeszłości.

Spokój i równowaga po latach w show-biznesie

Po latach intensywnego życia w świetle reflektorów Mandaryna podkreśla, że najważniejsze stały się dla niej spokój, balans i życie w zgodzie ze sobą. Jak zaznacza, dopiero teraz naprawdę czuje, że zna swoją wartość i potrafi podejmować decyzje zgodne z własnymi potrzebami.

Tagi


Popularne newsy

Kanye West
NEWS

Rick Ross wspomina sesje z Kanye Westem na Hawajach. Zwykły McDonald’s miał pomóc w tworzeniu hitów

Ewa Farna
NEWS

Ewa Farna jako pierwsza wokalistka w Czechach wyprzedała stadion. Gościnnie wystąpił z nią OKI, który twierdzi, że żaden Polak nie zagrał takiego koncertu jak Ewa

cne Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl
NEWS

Tede zarzuca CNE pominięcie go w Opolu. CNE odpowiada: „Przecież ja was tam komplementuję”

Doda Kuba Wojewodzki IG 2026
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „W Opolu pokazała się w bieliźnie. Mam nadzieję, że przed prokuratorem też nie będzie miała nic do ukrycia”

Josimar Dias IG 2026
NEWS

Bramkarz Wysp Zielonego Przylądka został bohaterem meczu z Hiszpanią. Jego Instagram wybuchł po meczu na mundialu. Obserwuje go nawet Taco Hemingway

Michael film 2026 2
NEWS

„Michael” bije rekordy. To najbardziej dochodowy film muzyczny w historii

Olivier Thee 4 yt
NEWS

Oliver Tree zginął w katastrofie helikoptera. Producent muzyczny miał lecieć z nim – zdanie zmienił w ostatniej chwili

Polecane

CGM
Processed with VSCO with g6pro preset

Murda zagra koncert w Warszawie. Gwiazda tureckiego rapu przyjedzie do ...

Ponad miliard odtworzeń na platformach streamingowych

6 minut temu

CGM
Guns N Roses foto taras

Policja bada incydent na diabelskim młynie podczas Download Festival. ...

Kontrowersje na Download Festival

53 minuty temu

CGM
cne Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

Tede zarzuca CNE pominięcie go w Opolu. CNE odpowiada: „Przecież ...

Spór o zapowiedź podczas Hip Hop Opola

2 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter 2025 ig

Sabrina Carpenter wygrała w sądzie. Mężczyzna, który próbował dostać s ...

Gwiazda otrzymała ochronę sądową

3 godziny temu

CGM
bonnie tyler

Bonnie Tyler wybudziła się ze śpiączki ale jej stan jest nadl bardzo p ...

Nowe informacje o stanie zdrowia artystki

3 godziny temu

CGM
Lil Nas X 2026

Lil Nas X: „Jestem czarnym gejem, a do tego mam chorobę afektywn ...

Lil Nas X przerwał milczenie

3 godziny temu