Chopin na Open’erze 2026. Wyjątkowy koncert z Sinfonią Varsovią i Yehudą Prokopowiczem

Open’er Festival 2026 po raz kolejny udowadnia, że nie boi się odważnych muzycznych połączeń. W programie tegorocznej edycji znalazło się wydarzenie, które może przejść do historii festiwalu. Już 2 lipca na Orange Main Stage zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu wybitnego pianisty Yehudy Prokopowicza oraz orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Marty Kluczyńskiej.

Fryderyk Chopin na największym festiwalu muzycznym w Polsce

Koncert rozpocznie się 2 lipca o godzinie 20:30 na Orange Main Stage. Publiczność usłyszy „I Koncert fortepianowy e-moll op. 11” – jedno z najważniejszych dzieł Fryderyka Chopina, łączące wirtuozerię, emocjonalność i charakterystyczną dla kompozytora melodyjność.

To wyjątkowa okazja, by usłyszeć muzykę klasyczną w zupełnie nowym kontekście. Organizatorzy podkreślają, że monumentalne brzmienie orkiestry w otwartej przestrzeni lotniska Gdynia-Kosakowo ma stworzyć niepowtarzalne doświadczenie dla uczestników festiwalu.

Kim jest Yehuda Prokopowicz?

Solistą koncertu będzie Yehuda Prokopowicz, jeden z najbardziej utalentowanych młodych pianistów swojego pokolenia. Artysta był półfinalistą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz zdobywcą nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie mazurków.

W swojej dotychczasowej karierze występował m.in. w Salle Cortot w Paryżu, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Łódzkiej oraz Filharmonii Bałtyckiej. Jest również laureatem ponad 30 krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Sinfonia Varsovia i Marta Kluczyńska na Open’erze

Towarzyszyć mu będzie Sinfonia Varsovia – jedna z najbardziej cenionych polskich orkiestr symfonicznych, znana z działalności koncertowej na całym świecie. Instytucja od lat promuje muzykę klasyczną zarówno w Polsce, jak i za granicą, współpracując z najwybitniejszymi dyrygentami oraz solistami.

Za pulpitem dyrygenckim stanie Marta Kluczyńska, laureatka Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury 2025 w kategorii Najlepszy Dyrygent. Dyrygentka ceniona jest za odważne interpretacje i odkrywanie mniej znanych dzieł polskiej muzyki.

Open’er 2026 łączy klasykę z największymi gwiazdami współczesnej muzyki

Koncert Chopina będzie jednym z najbardziej nietypowych punktów programu Open’era 2026. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 1–4 lipca w Gdyni.

Wśród headlinerów znaleźli się m.in. Jennie, The Cure, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine oraz The xx. Na festiwalu wystąpią również Zara Larsson, Martin Garrix, Halsey, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, PinkPantheress, Slowdive, Jade, OKI, Peggy Gou, Kneecap, LP, Ethel Cain, Tomora, IDLES i Clipse.

Dodanie koncertu Chopina do programu pokazuje, że Open’er konsekwentnie poszerza swoje muzyczne horyzonty i stawia na wydarzenia, które wykraczają poza tradycyjne festiwalowe ramy.

Chopin na Open’erze – wydarzenie, które może przejść do historii

Połączenie twórczości Fryderyka Chopina, orkiestry symfonicznej i jednego z największych europejskich festiwali muzycznych to projekt bez precedensu. Dla fanów muzyki klasycznej będzie to okazja do usłyszenia arcydzieła w wyjątkowej oprawie, a dla festiwalowej publiczności szansa na spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów w zupełnie nowej odsłonie.