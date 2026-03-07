CGM

Apple Music wprowadza oznaczenia muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję

Apple Music przygotowuje nową funkcję, która zwiększy transparentność w branży muzycznej

Apple Music przygotowuje nową funkcję, która zwiększy transparentność w branży muzycznej. Platforma poinformuje użytkowników, czy słuchany przez nich utwór powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Nowe oznaczenia mają pomóc słuchaczom lepiej zrozumieć, w jaki sposób powstaje muzyka publikowana w serwisie streamingowym.

Specjalne tagi dla muzyki tworzonej przez AI

Nowy system w Apple Music będzie wykorzystywał specjalne tagi informacyjne, które pokażą, czy sztuczna inteligencja została użyta przy tworzeniu utworu.

Oznaczenia mają wskazywać dokładnie, w jakim obszarze wykorzystano AI, na przykład w:

  • kompozycji muzycznej

  • tekście piosenki

  • teledysku

  • grafice lub okładce albumu

Na razie decyzja o oznaczeniu treści należy do dystrybutorów lub wytwórni, ale w przyszłości ma stać się obowiązkowa przy publikowaniu nowych utworów.

Apple chce chronić twórców

Firma Apple podkreśla, że wprowadzenie nowych oznaczeń to odpowiedź na dynamiczne zmiany w branży muzycznej.

Według przedstawicieli platformy jest to:

Kkonkretny pierwszy krok w kierunku transparentności potrzebnej branży do stworzenia zasad i polityk, które będą działały dla wszystkich”.

Celem jest również utrzymanie uczciwej konkurencji między twórcami korzystającymi z AI a artystami tworzącymi muzykę w tradycyjny sposób.

Coraz więcej muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję

Decyzja Apple pojawia się w momencie, gdy udział muzyki generowanej przez AI w serwisach streamingowych stale rośnie.

Platforma Deezer informowała niedawno, że nawet 28% treści przesyłanych do serwisu może być generowanych przez sztuczną inteligencję. W odpowiedzi firma zablokowała możliwość zarabiania na wielu takich nagraniach.

Podobne działania podjęły także inne platformy. Spotify usunęło miliony spamowych utworów generowanych przez AI, a Bandcamp zdecydowało się całkowicie zakazać publikowania muzyki stworzonej wyłącznie przez sztuczną inteligencję.

Artyści i politycy apelują o regulacje

Temat sztucznej inteligencji w muzyce budzi coraz więcej kontrowersji. W 2024 roku artyści tacy jak Paul McCartney, Kate Bush i Elton John apelowali do brytyjskiego rządu o ochronę praw twórców.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wówczas prace nad przepisami, które mają znaleźć równowagę między rozwojem technologii a ochroną artystów.

AI zmienia przyszłość branży muzycznej

Nowe funkcje w Apple Music to kolejny dowód na to, że branża muzyczna musi dostosować się do rosnącej roli sztucznej inteligencji. Dzięki oznaczeniom użytkownicy będą mogli łatwiej rozpoznać, czy słuchana muzyka powstała dzięki pracy ludzi, czy została wygenerowana przez algorytmy.

