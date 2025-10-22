Apple Martin debiutuje na scenie. Córka Chrisa Martina i Gwyneth Paltrow zachwyca fanów

Apple Martin w Nashville z Jade Street
Apple Martin, 21-letnia córka frontmana Coldplay, Chrisa Martina, i aktorki Gwyneth Paltrow, pojawiła się niedawno na scenie w Cannery Hall w Nashville, wykonując utwory wraz z muzycznym duetem Jade Street. Nagrania z występu szybko obiegły media społecznościowe, pokazując talent młodej artystki.
Premiera singla „Satellites”
Duet Jade Street opublikował na Instagramie materiał z występu Apple, zapowiadając ich nadchodzący singiel „Satellites”, który ukaże się 28 października. Występ Apple Martin spotkał się z entuzjastycznym odbiorem fanów zarówno w Nashville, jak i online.
Apple Martin jako współautorka piosenek Coldplay
Apple nie jest nowicjuszką w świecie muzyki – w 2021 roku została współautorką utworu „Let Somebody Go” z albumu Coldplay Music Of The Spheres, w którym gościnnie wystąpiła Selena Gomez. Jej brat, Moses Martin, również miał okazję współtworzyć muzykę, wykonując partie wokalne wraz z ojcem w refrenie utworu „Humankind”.
