Apple Martin debiutuje na scenie. Córka Chrisa Martina i Gwyneth Paltrow zachwyca fanów

Premiera singla „Satellites”

Duet Jade Street opublikował na Instagramie materiał z występu Apple, zapowiadając ich nadchodzący singiel „Satellites”, który ukaże się 28 października. Występ Apple Martin spotkał się z entuzjastycznym odbiorem fanów zarówno w Nashville, jak i online.

Apple Martin jako współautorka piosenek Coldplay

Apple nie jest nowicjuszką w świecie muzyki – w 2021 roku została współautorką utworu „Let Somebody Go” z albumu Coldplay Music Of The Spheres, w którym gościnnie wystąpiła Selena Gomez. Jej brat, Moses Martin, również miał okazję współtworzyć muzykę, wykonując partie wokalne wraz z ojcem w refrenie utworu „Humankind”.