Anthony Hopkins podpisał kontrakt płytowy i wyda pierwszy album

Anthony Hopkins rozpoczyna nowy rozdział swojej kariery. Dwukrotny laureat Oscara podpisał kontrakt z wytwórnią Decca Classics i zapowiedział premierę swojego pierwszego albumu zatytułowanego „Life Is A Dream”.

Wydawnictwo trafi do sprzedaży 21 sierpnia 2026 roku i będzie zawierało kompozycje orkiestrowe, które aktor tworzył przez ponad sześć dekad.

Debiutancki singiel „Bracken Road” już dostępny

Razem z zapowiedzią albumu ukazał się pierwszy singiel „Bracken Road”. Utwór inspirowany jest wspomnieniami z dzieciństwa Anthony’ego Hopkinsa, które spędził w miejscowości Margam w południowej Walii w latach 40. XX wieku.

Kompozycja powstała już w 1963 roku, gdy Hopkins pracował jako aktor w Liverpool Playhouse. Nowe wykonanie nagrano z udziałem Philharmonia Orchestra pod batutą uznanego dyrygenta Gustavo Dudamela.

„Muzyka była moją pierwszą miłością”

Anthony Hopkins podkreślił, że komponowanie towarzyszy mu przez całe życie i zawsze było jego największą pasją.

– Muzyka była moim pierwszym pragnieniem. Komponuję przez całe życie. Niektóre z tych utworów towarzyszą mi od dziesięcioleci i wciąż do nich wracam. Podpisanie kontraktu z Decca to zaszczyt mojego życia – powiedział aktor.

Hopkins podziękował również Gustavo Dudamelowi, Philharmonia Orchestra oraz muzykom Gregorio Nieto i Sergio Tiempo za współpracę przy realizacji albumu.

„Life Is A Dream” zwieńczeniem wieloletniej pasji

Album „Life Is A Dream” będzie pierwszym oficjalnym wydawnictwem muzycznym Anthony’ego Hopkinsa. Choć aktor od lat komponował muzykę, dopiero teraz zdecydował się zaprezentować swoje utwory szerokiej publiczności.

Premiera albumu zapowiada nowe oblicze jednego z najwybitniejszych aktorów współczesnego kina, który po latach sukcesów filmowych spełnia swoje wieloletnie muzyczne marzenie.