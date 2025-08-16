Szukaj
Amerykański raper skazany na trzy i pół roku więzienia

Artysta ma szczęście, ponieważ groziło mu nawet 20 lat.

2025.08.16

fot. Matthew Ansley, @andleycreative / unsplash.com

Miesiąc po tym, jak matkę Seana Kingstona skazano na pięć lat więzienia, wysokość swojego wyroku poznał także sam wokalista i raper. Artysta może mówić o dużym szczęściu, ponieważ spędzi za kratami „zaledwie” trzy i pół roku, a groziło mu (podobnie jak jego matce) nawet 20 lat.

Kingston i Janice Turner zostali uznani za winnych w sprawie federalnego oszustwa finansowego. Decyzja sądu dotyczyła każdego z pięciu zarzutów, które postawiono twórcy hitu „Beautiful Girls” oraz jego matce. Według medialnych doniesień Kingston rozpłakał się w momencie ogłaszania werdyktu, a gdy funkcjonariusze wyprowadzali Janice Turner z sali sądowej, miał zwrócić się do nich słowami: – Chrońcie moją matkę.

Kara za wyłudzanie luksusowych dóbr

Sean i jego matka byli oskarżeni o wyłudzanie biżuterii, luksusowych samochodów i innych dóbr. Łączna kwota, na którą oszukali kilka firm, przekroczyła milion dolarów. Na czym polegał przekręt? Kingston i jego matka przekonywali kontrahentów, że dokonali płatności za konkretne przedmioty, po czym zatrzymywali je. W rzeczywistości okazywało się jednak, że żadnych przelewów nie było. Wśród wyłudzonych dóbr znalazły się m.in. warta 480 tys. dolarów biżuteria i Cadillac Escalade za 160 tys. dolarów.

Proces wykazał, że „mózgiem operacji” była matka rapera. Obrońcy Seana próbowali natomiast przekonać sąd, że artysta był „dzieckiem nieświadomym swojej sytuacji finansowej”.

Artysta oczekiwał na wysokość kary w areszcie domowym.

