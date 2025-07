Alice Cooper o śmierci Ozzy’ego dowiedział się tuż przed wyjściem na scenę: „Był połączeniem Księcia Ciemności z błaznem dworskim”

Ozzy Osbourne nie żyje – Alice Cooper żegna ikonę rocka ze sceny w Cardiff

Wieczór pełen emocji w Cardiff okazał się wyjątkowo trudny dla świata muzyki. Tuż przed koncertem w Walii, zaledwie dwie godziny drogi od miejsca, w którym urodził się Ozzy Osbourne, świat obiegła tragiczna wiadomość – legenda rocka zmarła. Alice Cooper, który miał wystąpić tego dnia, nagrał poruszające pożegnanie dla swojego przyjaciela i kolegi po fachu.

Alice Cooper: „Upadek giganta zapiera dech”

Tuż przed wejściem na scenę, Alice nagrał wstęp do swojej audycji radiowej „Alice’s Attic”:

„Cóż, wszyscy wiemy, że czas nas, rockerów, zabierze, ale kiedy giganci upadają, naprawdę trudno się z tym pogodzić. Chociaż wszyscy przewidywali, że to się stanie w przypadku Ozzy’ego, to po prostu zaparło nam dech w piersiach, kiedy to nastąpiło. Więc Ozzy i jego rodzino – wasze płyty, wasza muzyka, wasza legenda i wszystko, co wnieśliście – humor do rocka – będą żyć wiecznie i będzie nam Ciebie brakowało, stary”.