Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Po entuzjastycznie przyjętej premierze CD, projekt WCK x O.S.T.R. „LTD.” doczekał się swojej ekskluzywnej, kolekcjonerskiej wersji na czerwonym winylu. Do sprzedaży trafia limitowany nakład 370 ręcznie numerowanych egzemplarzy, wzbogaconych o 24-stronicowy booklet ze zdjęciami autorstwa Ludwika Lisa.

Limitowany winyl dla kolekcjonerów

Czerwona edycja winylowa „LTD.” to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów oraz fanów hip-hopu z duszą. Każda kopia jest unikatowo numerowana, co czyni ją wartościowym elementem każdej muzycznej kolekcji.

Wysyłka winyli została zaplanowana na 24 listopada 2025 roku.

👉 Zamów preorder już teraz: Aloha Sklep – WCK x O.S.T.R. „LTD.”

WCK x O.S.T.R. – muzyczna energia i autentyczność

Album „LTD.” to jedna z najgłośniejszych hip-hopowych kooperacji ostatnich lat. Ekipa WCK, znana z niepodrabialnej energii, autentyczności i charyzmy, połączyła siły z legendarnym O.S.T.R.’em – jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego rapu.

Efektem tego połączenia jest płyta, która na nowo definiuje pojęcie muzycznej zajawki. Artyści po raz kolejny udowadniają, że „Jesteś wart tyle, ile Cię sprawdzono”.

Zawartość albumu i goście na płycie

Produkcją albumu zajął się sam O.S.T.R., który nie tylko stworzył bity, ale również dograł swoje wokale. Na płycie pojawili się także goście – JupiJej oraz DJ Lem.



W warstwie muzycznej usłyszymy połączenie syntetycznych, ciepłych brzmień z bujną rytmiką, co w połączeniu z raperskimi umiejętnościami WCK dało efekt w postaci energetycznej i melodyjnej płyty.

Tracklista WCK x O.S.T.R. „LTD.”

STRONA A:

A01. LIMIT

A02. SHIT BANGER

A03. L.A.B.

A04. IDĄ SAMI

A05. TYPE BEAT

STRONA B:

B01. CUKIEREK CZY MIŁOŚĆ

B02. LEGO

B03. GDYBY JUTRO BYŁO ZAWSZE

B04. AZZONATO

B05. IDĄ SAMI RMX

WCK z nowym materiałem na YouTube

Z okazji rozpoczęcia preorderu ekipa WCK udostępniła na swoim kanale YouTube wyjątkowe bloopersy z klipu „Cukierek Czy Miłość”. To zabawny dodatek dla fanów, którzy chcą zobaczyć kulisy pracy nad teledyskiem.