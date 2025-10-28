Szukaj
CGM

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Start limitowanego preorderu wyjątkowej edycji

2025.10.28

opublikował:

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Po entuzjastycznie przyjętej premierze CD, projekt WCK x O.S.T.R. „LTD.” doczekał się swojej ekskluzywnej, kolekcjonerskiej wersji na czerwonym winylu. Do sprzedaży trafia limitowany nakład 370 ręcznie numerowanych egzemplarzy, wzbogaconych o 24-stronicowy booklet ze zdjęciami autorstwa Ludwika Lisa.

Limitowany winyl dla kolekcjonerów

Czerwona edycja winylowa „LTD.” to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów oraz fanów hip-hopu z duszą. Każda kopia jest unikatowo numerowana, co czyni ją wartościowym elementem każdej muzycznej kolekcji.

Wysyłka winyli została zaplanowana na 24 listopada 2025 roku.

👉 Zamów preorder już teraz: Aloha Sklep – WCK x O.S.T.R. „LTD.”

WCK x O.S.T.R. – muzyczna energia i autentyczność

Album „LTD.” to jedna z najgłośniejszych hip-hopowych kooperacji ostatnich lat. Ekipa WCK, znana z niepodrabialnej energii, autentyczności i charyzmy, połączyła siły z legendarnym O.S.T.R.’em – jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego rapu.

Efektem tego połączenia jest płyta, która na nowo definiuje pojęcie muzycznej zajawki. Artyści po raz kolejny udowadniają, że „Jesteś wart tyle, ile Cię sprawdzono”.

Zawartość albumu i goście na płycie

Produkcją albumu zajął się sam O.S.T.R., który nie tylko stworzył bity, ale również dograł swoje wokale. Na płycie pojawili się także goście – JupiJej oraz DJ Lem.

W warstwie muzycznej usłyszymy połączenie syntetycznych, ciepłych brzmień z bujną rytmiką, co w połączeniu z raperskimi umiejętnościami WCK dało efekt w postaci energetycznej i melodyjnej płyty.

Tracklista WCK x O.S.T.R. „LTD.”

STRONA A:
A01. LIMIT
A02. SHIT BANGER
A03. L.A.B.
A04. IDĄ SAMI
A05. TYPE BEAT

STRONA B:
B01. CUKIEREK CZY MIŁOŚĆ
B02. LEGO
B03. GDYBY JUTRO BYŁO ZAWSZE
B04. AZZONATO
B05. IDĄ SAMI RMX

WCK z nowym materiałem na YouTube

Z okazji rozpoczęcia preorderu ekipa WCK udostępniła na swoim kanale YouTube wyjątkowe bloopersy z klipu „Cukierek Czy Miłość”. To zabawny dodatek dla fanów, którzy chcą zobaczyć kulisy pracy nad teledyskiem.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”
NEWS

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”
NEWS

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 
NEWS

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Polecane

CGM
Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowe ...

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek

28 minut temu

CGM
Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Panowie szykują się do wspólnej premiery

2 godziny temu

CGM
Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, ...

Konflikt czy marketingowy zabieg?

4 godziny temu

CGM
Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphere

Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphe ...

"Metallica mogłaby tam zagrać"

8 godzin temu

CGM
Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani”

Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani ...

Fałszywe konta i boty w sieci

9 godzin temu

CGM
Rękopis tekstu „Don’t Look Back In Anger” sprzedany za 20 000 funtów

Rękopis tekstu „Don’t Look Back In Anger” sprzedany za 20 000 fu ...

Wstępna wycena kolekcjonerska firmy Propstore wynosiła zaledwie 4 000 funtów

10 godzin temu