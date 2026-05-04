Albański premier ogłasza koncert Kanye Westa w Tiranie. Ye zagra mimo problemów w innych państwach w Europie

Kanye West ponownie znalazł się w centrum uwagi światowych mediów. Tym razem powodem nie jest nowa muzyka, lecz zapowiedziany koncert w Tiranie. Według oficjalnych informacji przekazanych przez albańskie władze, artysta ma wystąpić w stolicy Albanii 11 lipca 2026 roku. Decyzja ta wywołała szeroką dyskusję w Europie, szczególnie w kontekście masowych odwołań jego tras koncertowych w innych krajach.

Kanye West koncert w Albanii – oficjalne potwierdzenie

Premier Albanii Edi Rama poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że koncert Kanye Westa w Tiranie dojdzie do skutku. Wydarzenie ma odbyć się w specjalnie przygotowanej przestrzeni koncertowej, a władze kraju zapowiadają pełne wsparcie organizacyjne.

Albańskie Ministerstwo Kultury podkreśliło, że koncert Ye wpisuje się w strategię rozwoju turystyki i promocji kraju na arenie międzynarodowej. Według komunikatu instytucji, duże wydarzenia muzyczne mają przyciągać zagranicznych gości i wzmacniać sektor usług.

Odwołane koncerty Kanye Westa w Europie

Zapowiedź występu w Albanii kontrastuje z sytuacją w pozostałej części Europy. W ostatnich tygodniach odwołano koncerty Kanye Westa m.in. w:

Wielkiej Brytanii

Francji

Szwajcarii

Polsce

Największe kontrowersje wywołały plany jego występu na festiwalu Wireless w Londynie. Po fali krytyki sponsorzy zaczęli wycofywać się z wydarzenia, a brytyjskie władze ostatecznie zablokowały możliwość wjazdu rapera do kraju. W efekcie organizatorzy odwołali całą edycję festiwalu.

Kontrowersje wokół Kanye Westa i wpływ na jego trasę koncertową

Problemy koncertowe Ye są bezpośrednio powiązane z jego wcześniejszymi wypowiedziami, które wielokrotnie były określane jako antysemickie. Od 2022 roku artysta regularnie wywoływał skandale w mediach społecznościowych, co doprowadziło do zerwania współprac z globalnymi markami oraz agencjami.

W kolejnych latach Kanye West publikował zarówno przeprosiny, jak i ponowne kontrowersyjne wpisy, co jeszcze bardziej pogłębiało kryzys wizerunkowy artysty. W 2025 roku ponownie wzbudził falę krytyki, publikując treści o charakterze skrajnym, co przełożyło się na kolejne odwołania wydarzeń.

Nowy album „Bully” i próba powrotu na scenę

Pomimo trudnej sytuacji wizerunkowej Kanye West kontynuuje działalność muzyczną. W marcu 2026 roku wydał album „Bully”, który miał być początkiem nowej trasy koncertowej. Jednak zamiast globalnego tournée, artysta mierzy się z ograniczoną liczbą występów na żywo.

Koncert w Tiranie może być jednym z nielicznych dużych wydarzeń, które uda mu się zrealizować w Europie w tym roku. Organizatorzy nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących sceny ani sprzedaży biletów, choć nieoficjalnie mówi się o budowie tymczasowej areny koncertowej.

Koncert Kanye West Tirana 2026 – co wiadomo?

Na ten moment potwierdzono:

data: 11 lipca 2026

miejsce: Tirana, Albania

organizacja: wsparcie rządu Albanii

status: oficjalnie zapowiedziany koncert

Wydarzenie już teraz budzi ogromne zainteresowanie zarówno fanów, jak i mediów muzycznych w Europie.