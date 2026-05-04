CGM

Ojciec Celeste Rivas zabiera głos. Stanowcze dementi plotek o pieniądzach od D4vd

Ojciec nastolatki odniósł się do pogłosek, że rodzina miała otrztmać pieniądzą od muzyka

2026.05.04

opublikował:

d4vd mugshot

Sprawa śmierci Celeste Rivas Hernandez wciąż budzi ogromne emocje i rodzi kolejne spekulacje w mediach społecznościowych. W centrum kontrowersji znalazł się D4vd, który mierzy się z poważnymi zarzutami.

Rodzina reaguje na krążące plotki

Ojciec nastolatki, Jesus Rivas, stanowczo odniósł się do pogłosek sugerujących, że rodzina miała otrzymać pieniądze od artysty lub jego bliskich.

Jak podkreślił:

„Nigdy nie miałem kontaktu z tym facetem i nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy od niego ani od nikogo z jego rodziny”

Tym samym zdementował pojawiające się w sieci teorie.

Rodzina pogrążona w żałobie

Prawnik reprezentujący rodzinę zaznaczył, że bliscy Celeste Rivas Hernandez przeżywają ogromną tragedię i potrzebują przede wszystkim spokoju.

Podkreślono, że zamiast spekulacji, rodzina oczekuje czasu na żałobę i uporanie się z dramatyczną sytuacją.

Szokujące ustalenia śledczych

Według informacji przedstawionych w sądzie, sprawa ma wyjątkowo brutalny charakter. Prokuratura przedstawiła szczegóły, które – jak zaznaczył prawnik – należą do najbardziej wstrząsających w jego karierze.

Zarzuty wobec D4vd obejmują m.in. morderstwo pierwszego stopnia oraz działania mające na celu ukrycie dowodów.

Nowe wątki w sprawie

W ostatnim czasie pojawiły się również kolejne informacje, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Według doniesień, nowe dokumenty sugerują dodatkowe okoliczności związane ze stanem ofiary przed śmiercią.

Śledczy analizują także komunikację między stronami, która może rzucić nowe światło na przebieg wydarzeń.

Apel o powstrzymanie spekulacji

Rodzina oraz jej przedstawiciele apelują o odpowiedzialność w rozpowszechnianiu informacji. Podkreślają, że wiele treści krążących w internecie nie ma potwierdzenia i pogłębia cierpienie bliskich.

Sprawa Celeste Rivas Hernandez pozostaje w toku, a kolejne decyzje należą do sądu.

Tagi


Popularne newsy

Peja_2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl-5
NEWS

Peja ostro o Donaldzie Tusku: „Hańba to mało” po słowach o Ukrainie

Doda RMF hymn 2026
NEWS

Doda zaśpiewała hymn Polski na krakowskich Błoniach i oddała hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce

Fugees
NEWS

Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy przekaz rapera

Chris Brown
NEWS

Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

Shakira Brasil 2026 IG
NEWS

Shakira przeszła do historii. Dwa miliony fanów na koncercie w Rio de Janeiro

Polecane

FOTO
Julia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-108

Finał trasy koncertowej Julii Wieniawy na naszych zdjęciach

Tak wyglądał największy solowy koncert w karierze Julki

3 godziny temu

CGM
Bedoes @piotr_tarasewicz

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy p ...

Religijna symbolika zaskakuje fanów

4 godziny temu

CGM

Sebastian Fabijański w finale „Tańca z gwiazdami”. Z progr ...

Emocje, wzruszenia i rekordowy półfinał

4 godziny temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku. Dwie osoby ranne & ...

Koncert Ich Troje zakończony dramatem

4 godziny temu

CGM
Metallica Newsted

Były członek Metalliki ujawnił, że miał raka gardła

„Jestem bardziej świadomy niż kiedykolwiek”

4 godziny temu

CGM
Quavo Migos Taras

Offset i Quavo znów razem w studiu. Czy Migos wracają na scenę?

Share Tweet i Quavo ponownie rozpalili nadzieje fanów na powrót

4 godziny temu