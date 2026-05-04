Ojciec Celeste Rivas zabiera głos. Stanowcze dementi plotek o pieniądzach od D4vd

Sprawa śmierci Celeste Rivas Hernandez wciąż budzi ogromne emocje i rodzi kolejne spekulacje w mediach społecznościowych. W centrum kontrowersji znalazł się D4vd, który mierzy się z poważnymi zarzutami.

Rodzina reaguje na krążące plotki

Ojciec nastolatki, Jesus Rivas, stanowczo odniósł się do pogłosek sugerujących, że rodzina miała otrzymać pieniądze od artysty lub jego bliskich.

Jak podkreślił:

„Nigdy nie miałem kontaktu z tym facetem i nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy od niego ani od nikogo z jego rodziny”

Tym samym zdementował pojawiające się w sieci teorie.

Rodzina pogrążona w żałobie

Prawnik reprezentujący rodzinę zaznaczył, że bliscy Celeste Rivas Hernandez przeżywają ogromną tragedię i potrzebują przede wszystkim spokoju.

Podkreślono, że zamiast spekulacji, rodzina oczekuje czasu na żałobę i uporanie się z dramatyczną sytuacją.

Szokujące ustalenia śledczych

Według informacji przedstawionych w sądzie, sprawa ma wyjątkowo brutalny charakter. Prokuratura przedstawiła szczegóły, które – jak zaznaczył prawnik – należą do najbardziej wstrząsających w jego karierze.

Zarzuty wobec D4vd obejmują m.in. morderstwo pierwszego stopnia oraz działania mające na celu ukrycie dowodów.

Nowe wątki w sprawie

W ostatnim czasie pojawiły się również kolejne informacje, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Według doniesień, nowe dokumenty sugerują dodatkowe okoliczności związane ze stanem ofiary przed śmiercią.

Śledczy analizują także komunikację między stronami, która może rzucić nowe światło na przebieg wydarzeń.

Apel o powstrzymanie spekulacji

Rodzina oraz jej przedstawiciele apelują o odpowiedzialność w rozpowszechnianiu informacji. Podkreślają, że wiele treści krążących w internecie nie ma potwierdzenia i pogłębia cierpienie bliskich.

Sprawa Celeste Rivas Hernandez pozostaje w toku, a kolejne decyzje należą do sądu.