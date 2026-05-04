Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku. Dwie osoby ranne – policja wyjaśnia sprawę

We Włocławku doszło do groźnego i brutalnego zdarzenia tuż po zakończeniu koncertu zespołu Ich Troje podczas Majówkowego Festiwalu 3 Maja. Na Starym Rynku, gdzie zgromadziły się tłumy mieszkańców, doszło do ataku nożownika, w wyniku którego ranna została kobieta, a sprawca trafił do szpitala.

Koncert Ich Troje zakończony dramatem

3 maja 2026 roku Stary Rynek we Włocławku był jednym z głównych miejsc miejskich obchodów majówki. W ramach plenerowego festiwalu wystąpiły znane zespoły, w tym Poparzeni Kawą Trzy, IRA oraz Ich Troje.

Wydarzenie miało charakter otwarty i zgromadziło dużą liczbę uczestników. Niestety, tuż po zakończeniu występu Ich Troje doszło do dramatycznych wydarzeń, które przerwały spokojny przebieg imprezy.

Atak nożownika po koncercie – ranna kobieta

Według wstępnych ustaleń, mężczyzna zaatakował kobietę przy użyciu noża, zadając jej cios. Po zdarzeniu napastnik próbował uciec, jednak został szybko zauważony przez świadków.

Osoby obecne na miejscu podjęły pościg za sprawcą, który zakończył się na jednej z pobliskich ulic. Tam doszło do szarpaniny, w trakcie której mężczyzna został obezwładniony i – jak wynika z relacji – odniósł obrażenia po użyciu tego samego narzędzia.

Interwencja służb i działania policji

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano policję oraz pogotowie ratunkowe. Zarówno poszkodowana kobieta, jak i napastnik zostali przetransportowani do szpitala.

Stan zdrowia kobiety nie został oficjalnie podany do wiadomości publicznej. Policja prowadzi intensywne czynności wyjaśniające, zabezpiecza materiał dowodowy i przesłuchuje świadków zdarzenia.

Funkcjonariusze apelują również o zgłaszanie się osób, które mogły widzieć moment ataku lub jego przebieg.

Śledztwo w sprawie ataku po koncercie

Obecnie trwają ustalenia dotyczące dokładnego przebiegu zdarzenia oraz motywów działania sprawcy. Śledczy analizują zarówno relacje świadków, jak i zabezpieczone nagrania z miejsca imprezy.

Na tym etapie nie wyklucza się żadnego scenariusza, a sprawa jest traktowana jako poważny incydent kryminalny, który miał miejsce podczas dużego wydarzenia publicznego.