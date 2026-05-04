Sebastian Fabijański w finale „Tańca z gwiazdami”. Z programu zrezygnował Piotr Kędzierski

Półfinał 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” przyniósł widzom ogrom emocji, niespodziewane zwroty akcji oraz jedną z najbardziej zaskakujących decyzji w historii show. Z rywalizacji o Kryształową Kulę wycofała się para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska – a jury po dogrywce wskazało cztery finałowe duety.

Rezygnacja pary numer 9 – największe zaskoczenie odcinka

Największym wydarzeniem wieczoru była nieoczekiwana rezygnacja Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Po wykonaniu dwóch choreografii i zakończeniu głosowania SMS, para niespodziewanie poprosiła o głos.

Na parkiecie Piotr Kędzierski odczytał emocjonalne oświadczenie, w którym podkreślił wdzięczność wobec widzów, partnerki oraz produkcji programu. Zasugerował również, że chciałby przekazać dochód z SMS-ów na cele charytatywne, co spotkało się z aprobatą publiczności.

Produkcja programu potwierdziła, że środki z głosowania na parę numer 9 zostaną przekazane na Fundację Polsat.

Wyniki półfinału – kto zdobył najwięcej punktów?

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para zachwyciła jurorów paso doble oraz quickstepem. Ich występ został oceniony najwyżej – 40 punktów.

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Aktorsko-emocjonalne choreografie (walc angielski i rumba) zapewniły im maksymalne noty – 40 punktów.

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Ich walc angielski i rumba zostały bardzo wysoko ocenione. Jury przyznało im również 40 punktów.

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Silne emocje i technika pozwoliły im zdobyć 38–40 punktów w zależności od tańca.

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Pomimo rezygnacji, ich występy uzyskały:

salsa – 31 punktów

foxtrot – 33 punkty

Dogrywka i decyzja jury

W dogrywce znalazły się dwie pary:

Para numer 2 (Gałązka / Bartkiewicz)

Para numer 12 (Boczarska / Jeschke)

Oba duety zaprezentowały cha-chę do utworu „Let’s Get Loud” Jennifer Lopez. Jury zdecydowało, że do finału przechodzi para numer 12, jednak ostatecznie – ze względu na wysoki poziom obu występów – do finału zakwalifikowano także parę numer 2.

Cztery pary w finale „Tańca z Gwiazdami”

Ostatecznie w wielkim finale 18. edycji programu wystąpią:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Emocje, wzruszenia i rekordowy półfinał

Półfinałowa odsłona programu pokazała nie tylko wysoki poziom taneczny, ale również ogromny ładunek emocjonalny. Występy uczestników były pełne osobistych historii, refleksji oraz wzruszeń, co dodatkowo podniosło rangę odcinka.

Decyzja o rezygnacji pary numer 9 oraz charytatywny gest uczestników sprawiły, że ten półfinał już teraz uznawany jest za jeden z najbardziej wyjątkowych w historii formatu.