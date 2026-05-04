Były członek Metalliki ujawnił, że miał raka gardła

Jason Newsted dołączył do zespołu Metallica w 1986 roku, zastępując tragicznie zmarłego Cliffa Burtona. Współtworzył najbardziej kultowe albumy grupy i był jej członkiem aż do 2001 roku, kiedy zdecydował się odejść z zespołu.

W kolejnych latach kontynuował działalność muzyczną, występując w różnych projektach i pozostając jedną z ważnych postaci w historii metalu.

Diagnoza raka gardła i operacja

W rozmowie w podcaście „Let There Be Talk” Jason Newsted ujawnił szczegóły swojej choroby. Jak przyznał, około roku temu przeszedł zabieg chirurgiczny związany z rakiem gardła.

Muzyk opisał, że lekarze usunęli znaczną część zmienionych tkanek, a następnie zastosowano dodatkowe procedury laserowe. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby możliwe było skuteczne leczenie.

Newsted podkreślił, że obecnie – po około roku od operacji – otrzymał informację, iż jest „free and clear”, czyli wolny od nowotworu.

„Jestem bardziej świadomy niż kiedykolwiek”

Były basista Metallica opowiedział również o zmianach, jakie zaszły w jego życiu po diagnozie. Jak przyznał, choroba zmusiła go do zwolnienia tempa i zadbania o zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

W szczerej wypowiedzi zaznaczył, że po raz pierwszy w życiu naprawdę pozwolił sobie na odpoczynek. Podkreślił także, że doświadczenie choroby sprawiło, iż stał się bardziej świadomy i „czystszy mentalnie niż kiedykolwiek wcześniej”.

Jason Newsted o stylu życia i zmianach

Muzyk wspomniał również o swoich wcześniejszych nawykach, przyznając, że nie zawsze prowadził zdrowy tryb życia. W trakcie leczenia zdecydował się jednak na zmianę podejścia, co – jak twierdzi – pomogło mu w procesie zdrowienia.

Newsted mówi, że obecnie skupia się na regeneracji, spokoju i stabilności, co traktuje jako ważny etap swojego życia po chorobie.