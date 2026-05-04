Offset i Quavo znów razem w studiu. Czy Migos wracają na scenę?

foto: P. Tarasewicz

i Quavo ponownie rozpalili nadzieje fanów na powrót legendarnej grupy Migos. Artyści zostali zauważeni razem w studiu nagraniowym, co może zwiastować długo wyczekiwany reunion.

Powrót po latach i tragedii

Ostatni album Migos – „Culture III” – ukazał się w 2021 roku. Niedługo później drogi członków zespołu się rozeszły, a Quavo wraz z Takeoff stworzyli duet.

Tragiczna śmierć Takeoffa w 2022 roku wstrząsnęła całym środowiskiem hip-hopowym i pozostawiła ogromną pustkę wśród fanów.

Wspólne sygnały w mediach społecznościowych

Pierwsze oznaki możliwego powrotu pojawiły się w mediach społecznościowych. Quavo opublikował wpis sugerujący kontynuację historii Migos, podkreślając, że „to nie nowy rozdział, tylko kolejny etap”.

Na reakcję Offset nie trzeba było długo czekać – raper odpowiedział, publikując wspólne zdjęcie całej trójki.

Nagrania w studiu potwierdzają spekulacje

Największe emocje wywołało jednak nagranie, na którym widać Offset i Quavo pracujących razem w studiu. To pierwszy taki moment od czasu rozpadu grupy.

Fani spekulują, że może to oznaczać:

nowy wspólny projekt

album Migos z materiałami pośmiertnymi Takeoffa

lub duet Offseta i Quavo

Co doprowadziło do rozpadu Migos?

Do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego Migos zakończyli działalność. W mediach pojawiały się informacje o sporach biznesowych, problemach kontraktowych oraz napięciach personalnych.

Mimo to obecne działania sugerują, że relacje między raperami uległy poprawie.

Czy czeka nas wielki powrót?

Na ten moment brak oficjalnego potwierdzenia reaktywacji Migos. Jednak wspólne nagrania i aktywność w sieci jasno pokazują, że coś się dzieje.

Dla fanów to sygnał, że historia jednego z najważniejszych składów w nowoczesnym hip-hopie może jeszcze nie dobiegła końca.