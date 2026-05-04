Oliwka Brazil codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła

Oliwka Brazil o wierze, modlitwie i zaskakującym epizodzie z bierzmowaniem

Oliwka Brazil zaskoczyła fanów szczerym wyznaniem na temat swojej wiary i życia duchowego. Artystka przyznała, że mimo scenicznego wizerunku, jej codzienność mocno związana jest z religią i praktykami katolickimi.

Codzienna modlitwa i życie duchowe

W rozmowie z magazynem „Glamour” Oliwka Brazil otwarcie opowiedziała o swojej relacji z wiarą. Jak podkreśliła, codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła.

W jej słowach nie zabrakło mocnego wyznania:

„Wierzę w Jezusa Chrystusa Pana Naszego”

Artystka zaznaczyła, że rozmowa z Bogiem i praktyki religijne są dla niej ważnym elementem codziennego życia.

Niespodziewana historia z bierzmowaniem

Raperka ujawniła również mniej znany epizod ze swojej młodości. Jak przyznała, proces przygotowań do bierzmowania nie przebiegał u niej standardowo.

Oliwka Brazil opowiedziała, że jako nastolatka nie uczestniczyła regularnie w spotkaniach parafialnych, co doprowadziło do konfliktu z duchownym prowadzącym przygotowania.

Według jej relacji ksiądz miał ostatecznie wykluczyć ją z grupy przygotowującej do sakramentu.

Powrót do bierzmowania po latach

Jak wynika z jej wypowiedzi, temat bierzmowania powrócił dopiero w dorosłym życiu. Raperka przyznała, że nadrabia zaległości i ponownie podjęła decyzję o przystąpieniu do sakramentu.

Jej historia pokazuje, że nawet po latach można wrócić do spraw duchowych i domknąć rozpoczęte wcześniej etapy życia religijnego.

Wizerunek sceniczny a życie prywatne

Oliwka Brazil znana jest z wyrazistego wizerunku w świecie rapu, jednak jej wypowiedzi pokazują zupełnie inną, bardziej refleksyjną stronę.

Kontrast między sceną a życiem prywatnym artystki wywołał duże zainteresowanie wśród fanów i internautów.

