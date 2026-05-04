CGM

Oliwka Brazil codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła

Niespodziewana historia z bierzmowaniem

2026.05.04

opublikował:

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2

Foto: S. Wołosz

Oliwka Brazil o wierze, modlitwie i zaskakującym epizodzie z bierzmowaniem

Oliwka Brazil zaskoczyła fanów szczerym wyznaniem na temat swojej wiary i życia duchowego. Artystka przyznała, że mimo scenicznego wizerunku, jej codzienność mocno związana jest z religią i praktykami katolickimi.

Codzienna modlitwa i życie duchowe

W rozmowie z magazynem „Glamour” Oliwka Brazil otwarcie opowiedziała o swojej relacji z wiarą. Jak podkreśliła, codziennie się modli, czyta Biblię i regularnie uczęszcza do kościoła.

W jej słowach nie zabrakło mocnego wyznania:

„Wierzę w Jezusa Chrystusa Pana Naszego”

Artystka zaznaczyła, że rozmowa z Bogiem i praktyki religijne są dla niej ważnym elementem codziennego życia.

Niespodziewana historia z bierzmowaniem

Raperka ujawniła również mniej znany epizod ze swojej młodości. Jak przyznała, proces przygotowań do bierzmowania nie przebiegał u niej standardowo.

Oliwka Brazil opowiedziała, że jako nastolatka nie uczestniczyła regularnie w spotkaniach parafialnych, co doprowadziło do konfliktu z duchownym prowadzącym przygotowania.

Według jej relacji ksiądz miał ostatecznie wykluczyć ją z grupy przygotowującej do sakramentu.

Powrót do bierzmowania po latach

Jak wynika z jej wypowiedzi, temat bierzmowania powrócił dopiero w dorosłym życiu. Raperka przyznała, że nadrabia zaległości i ponownie podjęła decyzję o przystąpieniu do sakramentu.

Jej historia pokazuje, że nawet po latach można wrócić do spraw duchowych i domknąć rozpoczęte wcześniej etapy życia religijnego.

Wizerunek sceniczny a życie prywatne

Oliwka Brazil znana jest z wyrazistego wizerunku w świecie rapu, jednak jej wypowiedzi pokazują zupełnie inną, bardziej refleksyjną stronę.

Kontrast między sceną a życiem prywatnym artystki wywołał duże zainteresowanie wśród fanów i internautów.

Tego o niej nie wiedzieliście 😳 Ksiądz wyrzucił Oliwkę Brazil z bierzmowania 🥹 Posłuchajcie tej historii! A cała rozmowa z raperką dostępna jest na naszym kanale na YouTube Glamour Polska ✨

♬ oryginalny dźwięk – Glamour Poland

Tagi


Popularne newsy

Peja_2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl-5
NEWS

Peja ostro o Donaldzie Tusku: „Hańba to mało” po słowach o Ukrainie

Doda RMF hymn 2026
NEWS

Doda zaśpiewała hymn Polski na krakowskich Błoniach i oddała hołd tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce

Fugees
NEWS

Pras Michel z Fugees rozpoczyna 14-letni wyrok i zapowiada apelację

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy przekaz rapera

Chris Brown
NEWS

Strzelanina przed domem Chrisa Browna w Los Angeles – sprawca zatrzymany

Shakira Brasil 2026 IG
NEWS

Shakira przeszła do historii. Dwa miliony fanów na koncercie w Rio de Janeiro

Rodrigo fc bacelona
NEWS

Zawodnicy Barcelony zagrają El Clásico z Olivią Rodrigo na piersi

Polecane

FOTO
Julia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-108

Finał trasy koncertowej Julii Wieniawy na naszych zdjęciach

Tak wyglądał największy solowy koncert w karierze Julki

3 godziny temu

CGM
Bedoes @piotr_tarasewicz

Bedoes 2115 z nowym tatuażem na głowie. Różaniec, modlitwa i duchowy p ...

Religijna symbolika zaskakuje fanów

4 godziny temu

CGM

Sebastian Fabijański w finale „Tańca z gwiazdami”. Z progr ...

Emocje, wzruszenia i rekordowy półfinał

4 godziny temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku. Dwie osoby ranne & ...

Koncert Ich Troje zakończony dramatem

4 godziny temu

CGM
Metallica Newsted

Były członek Metalliki ujawnił, że miał raka gardła

„Jestem bardziej świadomy niż kiedykolwiek”

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Ojciec Celeste Rivas zabiera głos. Stanowcze dementi plotek o pieniądz ...

Ojciec nastolatki odniósł się do pogłosek, że rodzina miała otrztmać pieniądzą od muzyka

4 godziny temu