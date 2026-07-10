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Albania broni organizacji koncertu Ye. Premier tłumaczy inwestycję wartą 4,5 mln dolarów

Koncert Ye ma przynieść milionowe zyski

2026.07.10

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Kanye West King 2026 vid

Kanye West już 11 lipca ma wystąpić w stolicy Albanii, Tiranie. Organizacja koncertu wywołała jednak ogromne kontrowersje. Premier Edi Rama postanowił publicznie wyjaśnić, dlaczego państwo wsparło wydarzenie inwestycją o wartości 4,5 miliona dolarów, mimo protestów części społeczeństwa i kontrowersji związanych z artystą.

Premier Albanii broni koncertu Ye

Edi Rama opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym przekonywał, że organizacja koncertu przyniesie krajowi znaczące korzyści gospodarcze.

Według premiera bilety na wydarzenie kupili fani z około 80 krajów, a do Tirany ma przyjechać blisko 25 tysięcy zagranicznych gości. Jego zdaniem odwołanie koncertu oznaczałoby poważny cios dla wizerunku Albanii na arenie międzynarodowej.

Koncert Ye ma przynieść milionowe zyski

Rząd Albanii szacuje, że wydarzenie wygeneruje około 114 milionów dolarów przychodów dla lokalnej gospodarki.

Korzyści mają odczuć przede wszystkim hotele, restauracje, przedsiębiorcy oraz sektor turystyczny. Premier zwrócił uwagę na wyraźny wzrost rezerwacji noclegów w Tiranie na weekend, w którym odbędzie się koncert.

Kontrowersje wokół Ye nie ustają

Planowany występ odbywa się w cieniu licznych kontrowersji związanych z Ye. W ostatnich latach artysta wielokrotnie spotkał się z krytyką po serii antysemickich wypowiedzi oraz publikowaniu treści nawiązujących do nazizmu.

Z tego powodu część europejskich wydarzeń z jego udziałem została odwołana, a w niektórych krajach ograniczono możliwość organizowania jego koncertów.

Ye przepraszał za swoje wypowiedzi

Po fali krytyki Ye próbował odbudować swój wizerunek. Spotkał się z rabinem Yoshiyahu Yosef Pinto oraz opublikował publiczne przeprosiny, w których zapewniał, że nie jest antysemitą ani zwolennikiem nazizmu.

Artysta tłumaczył również, że w czasie kontrowersyjnych wypowiedzi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Mimo to część organizacji żydowskich uznała, że same przeprosiny nie są wystarczające.

Protesty w Albanii

Decyzja o organizacji koncertu spotkała się z krytyką części Albańczyków. W mediach społecznościowych pod wpisem premiera pojawiły się liczne negatywne komentarze.

Dodatkowo wydarzenie odbywa się w czasie trwających protestów przeciwko rządowi Ediego Ramy. Demonstranci domagają się jego dymisji, zarzucając władzom korupcję oraz kontrowersyjne decyzje dotyczące inwestycji na albańskim wybrzeżu.

Trasa koncertowa Ye trwa

Pomimo licznych kontrowersji Ye kontynuuje swoją trasę koncertową. Po występie w Tiranie artysta planuje kolejne koncerty w Madrycie, Algarve oraz dwa występy na stadionie Soldier Field w Chicago.

Organizatorzy liczą, że zainteresowanie koncertami pozostanie wysokie, mimo nieustających dyskusji wokół osoby rapera.

 

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