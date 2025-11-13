CGM

Akon aresztowany w Georgii 

Aresztowanie na podstawie nakazu sądowego

2025.11.13

fot. mat. pras.

Akon zatrzymany w związku z zawieszonym prawem jazdy

Akon został aresztowany w Georgii po tym, jak wydano nakaz sądowy za brak stawienia się w sądzie w sprawie zawieszonego prawa jazdy. Wcześniej artysta otrzymał mandat za prowadzenie pojazdu z zawieszonym dokumentem, a teraz ponownie znalazł się w centrum uwagi mediów.

Incydent z Tesla Cybertruck

Do pierwszego zdarzenia doszło we wrześniu, kiedy Akon prowadził Tesla Cybertruck w Georgii. Policja zauważyła pojazd zatrzymany na środku drogi. Raper twierdził, że bateria się wyczerpała. Podczas interwencji okazało się, że jego prawo jazdy było zawieszone od stycznia 2023 roku, a Akon został ukarany mandatem i zwolniony z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze odnotowali również, że podczas przeszukania pojazdu znaleziono nielegalnego vapa w konsoli środkowej, który został skonfiskowany i przeznaczony do zniszczenia.

Aresztowanie na podstawie nakazu sądowego

Do aresztowania doszło 7 listopada w DeKalb County. Akon został zatrzymany przez Chamblee Police Department na podstawie nakazu spoza powiatu. Raper spędził w areszcie około 6 godzin, po czym został zwolniony. Podczas aresztowania wykonano mu fotografię policyjną, na której Akon widoczny jest w czarnej bluzie z kapturem, zachowując neutralny wyraz twarzy.

Obecny status sprawy

Na ten moment nie wiadomo, jakie dokładnie zarzuty wiążą się z nakazem aresztowania. Rzecznicy artysty nie udzielili jeszcze komentarza. Sprawa jest w toku i media na bieżąco śledzą rozwój sytuacji.

