CGM

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

"Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

2026.02.17

opublikował:

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już 23 maja 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne – „Agnieszka Chylińska – Koncert Urodzinowy”. Artystka dokładnie w dniu swoich 50. urodzin stanie na scenie, by wspólnie z fanami świętować ten symboliczny moment. To będzie jedyny taki wieczór w jej karierze.

Koncert Urodzinowy Agnieszki Chylińskiej – jedyny taki wieczór

„Wy i ja. Impreza mojego życia” – tak o wydarzeniu mówi Agnieszka Chylińska. Artystka podkreśla, że nigdy wcześniej nie czuła w sobie tyle siły, energii i wiary w sens bycia na scenie. Jubileusz 50-lecia to dla niej moment osobisty, ale także symboliczny.

Urodziny zazwyczaj świętuje się w gronie rodziny i przyjaciół. Dla Chylińskiej od lat to właśnie fani są częścią tej najbliższej rodziny. Koncert urodzinowy w Łodzi będzie więc naturalnym dopełnieniem ponad trzydziestoletniej wspólnej drogi artystki i jej publiczności.

50 lat i nowy rozdział w karierze

Agnieszka Chylińska od dekad należy do najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Znana z odwagi artystycznej, bezkompromisowości i emocjonalnych koncertów, konsekwentnie podąża własną drogą.

Jak sama przyznaje:

„Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 50-tce. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. (…) Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert.”

Wydarzenie w Atlas Arenie będzie nie tylko podsumowaniem imponującej kariery, ale także celebracją odwagi, siły i relacji z publicznością. Można spodziewać się specjalnych gości, wyjątkowej oprawy i wielu muzycznych niespodzianek.

Atlas Arena w Łodzi miejscem jubileuszowego święta

Atlas Arena to jedna z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. To właśnie tutaj 23 maja 2026 roku spotkają się fani z całego kraju, by wspólnie świętować 50. urodziny artystki.

Tego wieczoru Łódź stanie się muzycznym centrum Polski, a koncert urodzinowy zapisze się jako jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych roku.

Przedsprzedaż biletów – specjalna oferta dla fanów

Artystka w szczególny sposób postanowiła podziękować osobom, które uczestniczyły w trasach:

  • „30 lat Agnieszki Chylińskiej – Kiedyś do Ciebie wrócę”

  • „30 lat Agnieszki Chylińskiej – KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ ostatnie 3 koncerty na bis”

Dla nich przygotowano limitowaną przedsprzedaż oraz specjalną cenę fanowską.

Najważniejsze terminy sprzedaży biletów:

  • Przedsprzedaż: 18 lutego, godz. 12:00 – 19 lutego, godz. 23:59 (lub do wyczerpania puli)

  • Sprzedaż otwarta: od 20 lutego, godz. 12:00

  • Gdzie kupić bilety: wyłącznie na eBilet.pl

Uprawnieni uczestnicy wcześniejszych koncertów otrzymali indywidualne kody dostępu drogą mailową.

Dlaczego warto być na koncercie?

Koncert urodzinowy Agnieszki Chylińskiej to:

  • jedyne takie wydarzenie w jej karierze,

  • jubileusz 50-lecia artystki,

  • specjalni goście i wyjątkowa oprawa,

  • emocjonalna podróż przez ponad 30 lat twórczości,

  • spotkanie z jedną z największych ikon polskiej sceny muzycznej.

23 maja 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi historia pisana przez Agnieszkę Chylińską i jej fanów zyska kolejny, niezwykle ważny rozdział.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma
NEWS

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”
NEWS

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata
NEWS

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”
NEWS

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”
NEWS

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Polecane

CGM
DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i p ...

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

2 godziny temu

CGM
Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami ...

Dominacja w streamingu

4 godziny temu

CGM
Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się ...

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

6 godzin temu

CGM
Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Rok 2025 był dla ZAiKS-u czasem historycznych wyników finansowych

7 godzin temu

CGM
Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „ ...

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

7 godzin temu

CGM
Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemoth ...

"Kolejny przykład religijnego fanatyzmu"

7 godzin temu