Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już 23 maja 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne – „Agnieszka Chylińska – Koncert Urodzinowy”. Artystka dokładnie w dniu swoich 50. urodzin stanie na scenie, by wspólnie z fanami świętować ten symboliczny moment. To będzie jedyny taki wieczór w jej karierze.

Koncert Urodzinowy Agnieszki Chylińskiej – jedyny taki wieczór

„Wy i ja. Impreza mojego życia” – tak o wydarzeniu mówi Agnieszka Chylińska. Artystka podkreśla, że nigdy wcześniej nie czuła w sobie tyle siły, energii i wiary w sens bycia na scenie. Jubileusz 50-lecia to dla niej moment osobisty, ale także symboliczny.

Urodziny zazwyczaj świętuje się w gronie rodziny i przyjaciół. Dla Chylińskiej od lat to właśnie fani są częścią tej najbliższej rodziny. Koncert urodzinowy w Łodzi będzie więc naturalnym dopełnieniem ponad trzydziestoletniej wspólnej drogi artystki i jej publiczności.

50 lat i nowy rozdział w karierze

Agnieszka Chylińska od dekad należy do najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Znana z odwagi artystycznej, bezkompromisowości i emocjonalnych koncertów, konsekwentnie podąża własną drogą.

Jak sama przyznaje:

„Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 50-tce. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. (…) Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert.”

Wydarzenie w Atlas Arenie będzie nie tylko podsumowaniem imponującej kariery, ale także celebracją odwagi, siły i relacji z publicznością. Można spodziewać się specjalnych gości, wyjątkowej oprawy i wielu muzycznych niespodzianek.

Atlas Arena w Łodzi miejscem jubileuszowego święta

Atlas Arena to jedna z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. To właśnie tutaj 23 maja 2026 roku spotkają się fani z całego kraju, by wspólnie świętować 50. urodziny artystki.

Tego wieczoru Łódź stanie się muzycznym centrum Polski, a koncert urodzinowy zapisze się jako jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych roku.

Przedsprzedaż biletów – specjalna oferta dla fanów

Artystka w szczególny sposób postanowiła podziękować osobom, które uczestniczyły w trasach:

„30 lat Agnieszki Chylińskiej – Kiedyś do Ciebie wrócę”

„30 lat Agnieszki Chylińskiej – KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ ostatnie 3 koncerty na bis”

Dla nich przygotowano limitowaną przedsprzedaż oraz specjalną cenę fanowską.

Najważniejsze terminy sprzedaży biletów:

Przedsprzedaż: 18 lutego, godz. 12:00 – 19 lutego, godz. 23:59 (lub do wyczerpania puli)

Sprzedaż otwarta: od 20 lutego, godz. 12:00

Gdzie kupić bilety: wyłącznie na eBilet.pl

Uprawnieni uczestnicy wcześniejszych koncertów otrzymali indywidualne kody dostępu drogą mailową.

Dlaczego warto być na koncercie?

Koncert urodzinowy Agnieszki Chylińskiej to:

jedyne takie wydarzenie w jej karierze,

jubileusz 50-lecia artystki,

specjalni goście i wyjątkowa oprawa,

emocjonalna podróż przez ponad 30 lat twórczości,

spotkanie z jedną z największych ikon polskiej sceny muzycznej.

23 maja 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi historia pisana przez Agnieszkę Chylińską i jej fanów zyska kolejny, niezwykle ważny rozdział.