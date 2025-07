Aerosmith planuje powrót na scenę? Joe Perry o możliwym koncercie legendy

Joe Perry, gitarzysta legendarnego zespołu Aerosmith, zdradził, że członkowie grupy rozmawiają o ponownym wspólnym występie.

Joe Perry o szansach na nowy koncert Aerosmith

W wywiadzie dla programu „Trunk Nation” na SiriusXM, Perry podkreślił, że choć nic nie jest jeszcze pewne, to rozmowy o powrocie na scenę trwają:

„Jesteśmy wszyscy zdrowi i żywi, więc zobaczymy, co się wydarzy. Wiem, że musi być jeszcze przynajmniej jeden koncert Aerosmith.”

Gitarzysta zaznaczył, że każdy występ grupy traktuje jak ostatni..

Steven Tyler wraca do zdrowia i jest gotowy do gry

Wokalista Aerosmith, Steven Tyler, po poważnej kontuzji strun głosowych z 2023 roku, wraca do formy. Joe Perry wyraził nadzieję, że Tyler będzie gotowy na kolejny koncert:

„Myślę, że on by chciał, to tylko kwestia przygotowania się.”