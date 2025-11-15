CGM

AdMA komentuje beef Young Leosi z Fagatą. „Leosia NIE beefuje się z Fagatą?” – kulisy konfliktu i pytania o to, kto komu pisze teksty

Raperka zdradza, że Tomb w swojej ofercie ma "zniknięcie z creditsów" - wystarczy zapłacić

2025.11.15

opublikował:

AdMA komentuje beef Young Leosi z Fagatą. „Leosia NIE beefuje się z Fagatą?” – kulisy konfliktu i pytania o to, kto komu pisze teksty

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

AdMA zabiera głos w głośnym konflikcie między Young Leosią a Fagatą, prezentując swój nowy felieton o tym, co naprawdę dzieje się na polskiej scenie. Raperka podnosi tematy, o których fani zwykle nie słyszą: autorstwo tekstów, pieniądze z ZAiKS-u i mechanizmy stojące za głośnymi beefami.

Czy Young Leosia naprawdę beefuje się z Fagatą?

W felietonie AdMA podkreśla, że to, co widać w sieci, nie zawsze jest pełnym obrazem sytuacji. Zadaje pytanie:

„Leosia NIE beefuje się z Fagatą?”
Według niej spór między raperkami może wyglądać inaczej, niż sugerują social media.

Kto naprawdę pisze teksty?

Jednym z głównych wątków, które porusza AdMA, jest kwestia autorstwa utworów. Raperka sugeruje, że to, kto widnieje na scenie, nie zawsze odpowiada temu, kto tworzy teksty. Felieton dotyka niewygodnego tematu ghostwritingu w mainstreamowym rapie.

ZAiKS – liczby, które mówią głośniej niż internet

AdMA zwraca także uwagę na dane z ZAiKS-u:
kto zgarnia tantiemy,
czyj wkład jest największy,
dlaczego prawdziwe liczby stoją często w sprzeczności z wizerunkiem zbudowanym online.

To spojrzenie zza kulis, które pokazuje, że rap to nie tylko muzyka, ale też twarde finanse.

Czy milczenie można kupić?

Felieton porusza również wątek presji, zależności i tego, jak działa branża, gdy w grę wchodzą duże zasięgi i większe pieniądze. AdMA pyta wprost:

„Czy milczenie można kupić?”
To jeden z najmocniejszych akcentów tekstu, uderzający w toksyczne mechanizmy obecne w show-biznesie.

AdMA: to nie laurka, to prawda o scenie

Artystka podkreśla, że jej tekst to nie słodka opowieść, tylko emocje, kulisy i niewygodna prawda, której fani często nie mają okazji poznać.
AdMA zachęca:

„Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę się tu dzieje, przesuń w prawo i przeczytaj całość.”

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez AdMa (@admaland)

Tagi


Popularne newsy

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało
NEWS

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.
NEWS

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”
NEWS

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”
NEWS

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…
NEWS

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”
NEWS

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

25 lat Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Historyczne wyniki Podsiadło, Ostrego, Taco Hemingway’a, Kazika i sanah
NEWS

25 lat Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Historyczne wyniki Podsiadło, Ostrego, Taco Hemingway’a, Kazika i sanah

Polecane

CGM
Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny jest już na Spotify

Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny j ...

Szefowa Baila Ella odpowie na drugą zaczekę Fagaty

6 godzin temu

CGM
Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

"Grzechy" zapowiadają nowe wydawnictwo rapera

7 godzin temu

CGM
Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zro ...

Kara podkreśla autentyczność swojego stylu

8 godzin temu

CGM
Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezprawnie

Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezpraw ...

Akon aresztowany w DeKalb County

8 godzin temu

CGM
Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Stefona Diggsa

Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Ste ...

Cardi B i Stefon Diggs zostali rodzicami

8 godzin temu

CGM
Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na aukcję. „Zawsze ci kibicuję”

Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na auk ...

Unikatowa pamiątka po Liamie wystawiona na sprzedaż

8 godzin temu