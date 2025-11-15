AdMA komentuje beef Young Leosi z Fagatą. „Leosia NIE beefuje się z Fagatą?” – kulisy konfliktu i pytania o to, kto komu pisze teksty

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
AdMA zabiera głos w głośnym konflikcie między Young Leosią a Fagatą, prezentując swój nowy felieton o tym, co naprawdę dzieje się na polskiej scenie. Raperka podnosi tematy, o których fani zwykle nie słyszą: autorstwo tekstów, pieniądze z ZAiKS-u i mechanizmy stojące za głośnymi beefami.
Czy Young Leosia naprawdę beefuje się z Fagatą?
W felietonie AdMA podkreśla, że to, co widać w sieci, nie zawsze jest pełnym obrazem sytuacji. Zadaje pytanie:
„Leosia NIE beefuje się z Fagatą?”
Według niej spór między raperkami może wyglądać inaczej, niż sugerują social media.
Kto naprawdę pisze teksty?
Jednym z głównych wątków, które porusza AdMA, jest kwestia autorstwa utworów. Raperka sugeruje, że to, kto widnieje na scenie, nie zawsze odpowiada temu, kto tworzy teksty. Felieton dotyka niewygodnego tematu ghostwritingu w mainstreamowym rapie.
ZAiKS – liczby, które mówią głośniej niż internet
AdMA zwraca także uwagę na dane z ZAiKS-u:
– kto zgarnia tantiemy,
– czyj wkład jest największy,
– dlaczego prawdziwe liczby stoją często w sprzeczności z wizerunkiem zbudowanym online.
To spojrzenie zza kulis, które pokazuje, że rap to nie tylko muzyka, ale też twarde finanse.
Czy milczenie można kupić?
Felieton porusza również wątek presji, zależności i tego, jak działa branża, gdy w grę wchodzą duże zasięgi i większe pieniądze. AdMA pyta wprost:
„Czy milczenie można kupić?”
To jeden z najmocniejszych akcentów tekstu, uderzający w toksyczne mechanizmy obecne w show-biznesie.
AdMA: to nie laurka, to prawda o scenie
Artystka podkreśla, że jej tekst to nie słodka opowieść, tylko emocje, kulisy i niewygodna prawda, której fani często nie mają okazji poznać.
AdMA zachęca:
„Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę się tu dzieje, przesuń w prawo i przeczytaj całość.”
