AdMA komentuje beef Young Leosi z Fagatą. „Leosia NIE beefuje się z Fagatą?” – kulisy konfliktu i pytania o to, kto komu pisze teksty

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

AdMA zabiera głos w głośnym konflikcie między Young Leosią a Fagatą, prezentując swój nowy felieton o tym, co naprawdę dzieje się na polskiej scenie. Raperka podnosi tematy, o których fani zwykle nie słyszą: autorstwo tekstów, pieniądze z ZAiKS-u i mechanizmy stojące za głośnymi beefami.

Czy Young Leosia naprawdę beefuje się z Fagatą?

W felietonie AdMA podkreśla, że to, co widać w sieci, nie zawsze jest pełnym obrazem sytuacji. Zadaje pytanie:



„Leosia NIE beefuje się z Fagatą?”

Według niej spór między raperkami może wyglądać inaczej, niż sugerują social media.

Kto naprawdę pisze teksty?

Jednym z głównych wątków, które porusza AdMA, jest kwestia autorstwa utworów. Raperka sugeruje, że to, kto widnieje na scenie, nie zawsze odpowiada temu, kto tworzy teksty. Felieton dotyka niewygodnego tematu ghostwritingu w mainstreamowym rapie.

ZAiKS – liczby, które mówią głośniej niż internet

AdMA zwraca także uwagę na dane z ZAiKS-u:

– kto zgarnia tantiemy,

– czyj wkład jest największy,

– dlaczego prawdziwe liczby stoją często w sprzeczności z wizerunkiem zbudowanym online.

To spojrzenie zza kulis, które pokazuje, że rap to nie tylko muzyka, ale też twarde finanse.

Czy milczenie można kupić?

Felieton porusza również wątek presji, zależności i tego, jak działa branża, gdy w grę wchodzą duże zasięgi i większe pieniądze. AdMA pyta wprost:



„Czy milczenie można kupić?”

To jeden z najmocniejszych akcentów tekstu, uderzający w toksyczne mechanizmy obecne w show-biznesie.

AdMA: to nie laurka, to prawda o scenie

Artystka podkreśla, że jej tekst to nie słodka opowieść, tylko emocje, kulisy i niewygodna prawda, której fani często nie mają okazji poznać.

AdMA zachęca:



„Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę się tu dzieje, przesuń w prawo i przeczytaj całość.”