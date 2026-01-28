CGM

Adele zdetronizowała Whitney Houston. Album „21” przeszedł do historii muzyki

56 milionów 416 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na całym świecie...

2026.01.28

opublikował:

Adele zdetronizowała Whitney Houston. Album „21” przeszedł do historii muzyki

MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: (Exclusive Coverage) Adele performs onstage at Messe München on August 02, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for AD)

Album „21” Adele, który miał swoją premierę w 2011 roku, po 15 latach od debiutu osiągnął absolutnie rekordowy wynik sprzedaży. Kultowe wydawnictwo brytyjskiej wokalistki stało się najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę w historii, detronizując legendarny soundtrack do filmu „The Bodyguard” autorstwa Whitney Houston.

„21” – album, który zmienił karierę Adele

Drugi album studyjny Adele okazał się prawdziwym przełomem w jej karierze. Na płycie znalazły się takie ponadczasowe przeboje jak „Rolling in the Deep”, „Someone Like You” czy „Set Fire to the Rain”, które na stałe zapisały się w historii muzyki pop i soulu.

Już krótko po premierze krążek zebrał entuzjastyczne recenzje krytyków i błyskawicznie trafił do serc milionów słuchaczy na całym świecie. „21” ugruntowało pozycję Adele jako jednej z najważniejszych artystek XXI wieku.

Rekord, który przetrwał dekady, właśnie padł

Według najnowszych danych ChartMasters, album „21” przekroczył próg 56 milionów 416 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Tym samym wyprzedził soundtrack do filmu „The Bodyguard”, który od 1992 roku pozostawał niekwestionowanym liderem wśród kobiecych wydawnictw.

O historycznym zwycięstwie Adele zdecydowała różnica nieco ponad 30 tysięcy sprzedanych kopii, co pokazuje, jak zacięta była walka o ten tytuł nawet po kilkunastu latach od premier obu albumów.

Ogromny sukces komercyjny

„21” to nie tylko rekord sprzedaży, ale także imponujące wyniki na listach przebojów. Album:

  • spędził 24 tygodnie na 1. miejscu listy Billboard 200,

  • był najlepiej sprzedającym się albumem na świecie w latach 2011 i 2012,

  • uzyskał status 16-krotnej platyny w Wielkiej Brytanii,

  • znalazł się w czołówce najlepiej sprzedających się albumów w historii brytyjskiego rynku muzycznego.

Krążek został również doceniony przez krytyków – magazyn „Rolling Stone” umieścił go na prestiżowej liście 500 najlepszych albumów wszech czasów.

Adele – ikona współczesnej muzyki

Adele to brytyjska wokalistka i autorka tekstów, która zadebiutowała w 2008 roku albumem „19”. Od tamtej pory wydała zaledwie cztery albumy studyjne, jednak każdy z nich odniósł ogromny, międzynarodowy sukces.

W jej dorobku znajdują się takie hity jak „Hello”, „Skyfall”, „Easy On Me” czy „When We Were Young”. Artystka słynie z emocjonalnych tekstów, charakterystycznego głosu oraz umiejętności łączenia popu z soulem i muzyką R&B.

Przerwa w karierze i niepewna przyszłość muzyczna

Po zakończeniu rezydentury koncertowej w Monachium Adele zdecydowała się wycofać z aktywnej działalności scenicznej. Artystka zapowiedziała przerwę od muzyki, co sprawia, że los jej kolejnych albumów pozostaje niewiadomą.

Niezależnie od przyszłych planów, sukces „21” zapewnił Adele trwałe miejsce w historii światowej muzyki, obok takich legend jak Whitney Houston, Madonna czy Mariah Carey.

„21” – album, który przeszedł do historii

Piętnaście lat po premierze „21” wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga nowych słuchaczy. Rekordowy wynik sprzedaży potwierdza, że jest to jedno z najważniejszych wydawnictw XXI wieku, które na zawsze zmieniło krajobraz muzyki pop.

Tagi


Popularne newsy

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby
NEWS

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026
NEWS

NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo
NEWS

Jakub Józef Orliński zdradza jak doszło do współpracy z ASAP Rockym i porównuje ten występ do występu z Quebo

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.
NEWS

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń
NEWS

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show
NEWS

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Polecane

CGM
Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani razu nie miałem takiej myśli, żeby wrócić do robienia muzyki”.

Quebonafide rozwiewa wątpliwości na temat swojego powrotu. „Ani ...

Szczery wywiad bez niedopowiedzeń

3 godziny temu

CGM
Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Chivas zapowiada nowy album „DWADZIEŚCIASIEDEM”

Po ponad dwuletniej przerwie wraca Chivas

7 godzin temu

CGM
Billie Eilish i James Cameron opóźniają premierę koncertowego filmu „Hit Me Hard and Soft: The Tour”

Billie Eilish i James Cameron opóźniają premierę koncertowego filmu „H ...

Fani Billie Eilish muszą uzbroić się w cierpliwość

8 godzin temu

CGM
Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy ...

Nowe twarze, nowe role i historyczne zmiany w jury

8 godzin temu

CGM
Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii FIFA World Cup 2026

Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii ...

Gwiazdorska obsada nowej wersji utworu

10 godzin temu

CGM
Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Harry Styles bije rekord popularności w Nowym Jorku

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden. Har ...

Ponad 11 milionów osób chce kupić bilety do Madison Square Garden

10 godzin temu