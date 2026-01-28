Adele zdetronizowała Whitney Houston. Album „21” przeszedł do historii muzyki

MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: (Exclusive Coverage) Adele performs onstage at Messe München on August 02, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for AD)

Album „21” Adele, który miał swoją premierę w 2011 roku, po 15 latach od debiutu osiągnął absolutnie rekordowy wynik sprzedaży. Kultowe wydawnictwo brytyjskiej wokalistki stało się najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę w historii, detronizując legendarny soundtrack do filmu „The Bodyguard” autorstwa Whitney Houston.

„21” – album, który zmienił karierę Adele

Drugi album studyjny Adele okazał się prawdziwym przełomem w jej karierze. Na płycie znalazły się takie ponadczasowe przeboje jak „Rolling in the Deep”, „Someone Like You” czy „Set Fire to the Rain”, które na stałe zapisały się w historii muzyki pop i soulu.

Już krótko po premierze krążek zebrał entuzjastyczne recenzje krytyków i błyskawicznie trafił do serc milionów słuchaczy na całym świecie. „21” ugruntowało pozycję Adele jako jednej z najważniejszych artystek XXI wieku.

Rekord, który przetrwał dekady, właśnie padł

Według najnowszych danych ChartMasters, album „21” przekroczył próg 56 milionów 416 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Tym samym wyprzedził soundtrack do filmu „The Bodyguard”, który od 1992 roku pozostawał niekwestionowanym liderem wśród kobiecych wydawnictw.

O historycznym zwycięstwie Adele zdecydowała różnica nieco ponad 30 tysięcy sprzedanych kopii, co pokazuje, jak zacięta była walka o ten tytuł nawet po kilkunastu latach od premier obu albumów.

Ogromny sukces komercyjny

„21” to nie tylko rekord sprzedaży, ale także imponujące wyniki na listach przebojów. Album:

spędził 24 tygodnie na 1. miejscu listy Billboard 200 ,

był najlepiej sprzedającym się albumem na świecie w latach 2011 i 2012 ,

uzyskał status 16-krotnej platyny w Wielkiej Brytanii ,

znalazł się w czołówce najlepiej sprzedających się albumów w historii brytyjskiego rynku muzycznego.

Krążek został również doceniony przez krytyków – magazyn „Rolling Stone” umieścił go na prestiżowej liście 500 najlepszych albumów wszech czasów.

Adele – ikona współczesnej muzyki

Adele to brytyjska wokalistka i autorka tekstów, która zadebiutowała w 2008 roku albumem „19”. Od tamtej pory wydała zaledwie cztery albumy studyjne, jednak każdy z nich odniósł ogromny, międzynarodowy sukces.

W jej dorobku znajdują się takie hity jak „Hello”, „Skyfall”, „Easy On Me” czy „When We Were Young”. Artystka słynie z emocjonalnych tekstów, charakterystycznego głosu oraz umiejętności łączenia popu z soulem i muzyką R&B.

Przerwa w karierze i niepewna przyszłość muzyczna

Po zakończeniu rezydentury koncertowej w Monachium Adele zdecydowała się wycofać z aktywnej działalności scenicznej. Artystka zapowiedziała przerwę od muzyki, co sprawia, że los jej kolejnych albumów pozostaje niewiadomą.

Niezależnie od przyszłych planów, sukces „21” zapewnił Adele trwałe miejsce w historii światowej muzyki, obok takich legend jak Whitney Houston, Madonna czy Mariah Carey.

„21” – album, który przeszedł do historii

Piętnaście lat po premierze „21” wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga nowych słuchaczy. Rekordowy wynik sprzedaży potwierdza, że jest to jedno z najważniejszych wydawnictw XXI wieku, które na zawsze zmieniło krajobraz muzyki pop.