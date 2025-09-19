Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalistka rozmawia z NFL

Foto: Shervin Lainez

Kończąc w listopadzie 2024 r. rezydenturę w Las Vegas, Adele zapowiedziała, że żegna się ze sceną na bardzo długo. Niektórzy odebrali jej słowa wręcz jako deklarację zakończenia kariery muzycznej.

– Nie wiem, kiedy znowu wystąpię. Nic innego nie robię. Naprawdę boję się tego, co teraz będę robić. Nie mam absolutnie żadnych planów – mówiła niespełna przed rokiem gwiazda.

Adele na Super Bowl w 2026 r.?

Tymczasem amerykański serwis Page Six donosi, że Adele rozmawia z władzami NFL na temat występu w przerwie przyszłorocznego Super Bowl. Póki co brak oficjalnych informacji na temat koncertu, niemniej karuzela nazwisk i nazw pojawiają się raczej Taylor Swift, Miley Cyrus czy Metallica. Page Six powołując się na swoje źródła przekonuje jednak, że liga przymierza się do zaproszenia Adele.

Adele byłaby interesującym wyborem, ponieważ w przeciwieństwie do ostatnich gwiazd – Ushera, The Weeknd, Rihanny i Lady Gagi, jej występy raczej nie obejmują tańca ani innych elementów typowej produkcji Super Bowl.