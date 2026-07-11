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Adam Sztaba szczerze o miłości i ojcostwie. „Myślałem, że nigdy nie zostanę biologicznym ojcem”

Muzyk opowiedział o prywatnym życiu w podcaście Kayah

2026.07.11

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adam sztaba kayah 2026

Adam Sztaba zdecydował się na wyjątkowo osobistą rozmowę w najnowszym odcinku podcastu „Kayah Zaprasza” emitowanego w RMF Classic. Znany kompozytor, dyrygent i producent muzyczny opowiedział o swojej miłości do żony Agnieszki, narodzinach syna oraz wydarzeniach, które zmieniły jego spojrzenie na życie.

Artysta, który od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, tym razem pokazał bardziej prywatną stronę swojej historii – związaną z rodziną, emocjami i osobistymi doświadczeniami.

Adam Sztaba o narodzinach syna. Nie wierzył, że zostanie ojcem

Jednym z najbardziej wzruszających momentów rozmowy była opowieść o narodzinach syna. Adam Sztaba przyznał, że przez wiele lat był przekonany, iż nie będzie miał biologicznego dziecka.

Jak wspominał, wszystko zmieniło się niespodziewanie kilka tygodni po jego powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Po jednym z koncertów żona przekazała mu test ciążowy.

Muzyk przyznał, że początkowo nawet nie zdawał sobie sprawy, co oznacza wynik.

„Myślałem, że biologiczne ojcostwo już mnie nie spotka. Po koncercie żona wręczyła mi test ciążowy. Przez chwilę nawet nie zrozumiałem, co trzymam w ręku. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że zostanę ojcem.”

Historia miłości Adama Sztaby i Agnieszki

W rozmowie z Kayah Adam Sztaba wrócił również do historii swojej relacji z żoną Agnieszką. Jak zdradził, ich drogi przecinały się przez wiele lat – między innymi w rodzinnym Koszalinie, podczas edukacji muzycznej oraz późniejszej pracy zawodowej.

Uczucie pojawiło się jednak dopiero wtedy, gdy oboje byli na nie gotowi. Kompozytor podkreślił, że moment, w którym zdecydowali się być razem, przyszedł naturalnie i we właściwym czasie.

„Nagle przyszedł taki moment, że powiedzieliśmy sobie: Ty jesteś moja, ja jestem twój. Kilka miesięcy później okazało się, że zostaniemy rodzicami.”

Według artysty wydarzenia te ułożyły się w wyjątkową historię, która pokazała mu, że niektóre rzeczy pojawiają się dokładnie wtedy, kiedy powinny.

Adam Sztaba o diagnozie ADHD

Podczas podcastu „Kayah Zaprasza” Adam Sztaba poruszył również temat swojej niedawnej diagnozy ADHD. Muzyk przyznał, że informacja ta nie była dla niego trudnym doświadczeniem, lecz przyniosła przede wszystkim ulgę i lepsze zrozumienie własnego sposobu funkcjonowania.

Jak zaznaczył, diagnoza pozwoliła mu spojrzeć na siebie inaczej i przestać wymagać od siebie ciągłej zmiany.

„Zrozumiałem, dlaczego funkcjonuję właśnie w taki sposób. Przestałem walczyć ze sobą i próbować się naprawiać. Ta diagnoza przyniosła mi spokój.”

Adam Sztaba – kompozytor, dyrygent i producent muzyczny

Adam Sztaba od lat należy do grona najbardziej cenionych polskich twórców muzycznych. Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej sceny, komponował muzykę do spektakli, programów telewizyjnych oraz realizował duże projekty symfoniczne.

Jego najnowsza rozmowa pokazuje jednak nie tylko zawodowy dorobek artysty, ale również osobiste doświadczenia związane z miłością, rodziną i odkrywaniem siebie.

 

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