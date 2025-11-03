CGM

Abradab o śmierci Joki: „Śni mi się codziennie. Trudno się z tym pogodzić”

Braterska więź mimo różnic

2025.11.03

opublikował:

Abradab o śmierci Joki: „Śni mi się codziennie. Trudno się z tym pogodzić”

Abradab, w poruszającym wywiadzie opowiedział o śmierci swojego brata i współtwórcy legendarnej grupy Kaliber 44, Joki. Raper przyznał, że mimo upływu czasu wciąż bardzo mocno przeżywa stratę.

„Śni mi się codziennie… trudno przyzwyczaić się do tej myśli” – wyznał artysta w rozmowie w programie „Dzień Dobry TVN”.

Braterska więź mimo różnic

Abradab (Marcin Marten) i Joka (Michał Marten) przez lata tworzyli razem jeden z najważniejszych duetów w historii polskiego hip-hopu. Ich wspólna praca przy projektach Kalibra 44 zdefiniowała brzmienie i klimat polskiej sceny rapowej lat 90.

W rozmowie Abradab podkreślił, że mimo różnic między nimi, zawsze łączyła ich silna, braterska więź.

„Byliśmy braćmi i to brało górę nad wszystkim” – powiedział raper, wspominając relację z Joką.

Śmierć Joki wstrząsnęła polskim rapem

Śmierć Joki w 2024 roku była ogromnym ciosem nie tylko dla rodziny, ale także dla całego środowiska hip-hopowego. Artysta miał 47 lat. Był współtwórcą takich kultowych albumów jak „Księga Tajemnicza. Prolog” i „W 63 minuty dookoła świata”, które na stałe wpisały się w historię polskiego rapu.

Abradab w wywiadzie wyznał, że do dziś nie potrafi pogodzić się z utratą brata. Każdy dzień przypomina mu o jego obecności – przez wspomnienia, zdjęcia, a nawet tapetę na komputerze.

„Śni mi się codziennie… To trudne, bo gdzieś cały czas czuję jego obecność” – mówił poruszony raper.

Koncert „Tribute to Joka” – hołd dla legendy

W ramach upamiętnienia Joki planowany jest specjalny koncert „Tribute to Joka”, który odbędzie się 7 lutego 2026 roku. Wydarzenie ma być muzycznym hołdem dla zmarłego artysty, a na scenie mają pojawić się zarówno dawni współpracownicy, jak i młodsze pokolenie raperów, dla których Kaliber 44 był inspiracją.

Koncert ma przypomnieć o ogromnym wpływie Joki na polski hip-hop i o braterskiej więzi, która mimo śmierci nadal łączy go z Abradabem.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”
NEWS

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”
NEWS

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni
NEWS

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat
NEWS

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween
NEWS

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween

Gural tłumaczy, dlaczego nagrał z MIÜ: „Namówiły mnie do tego moje dziewczyny”
NEWS

Gural tłumaczy, dlaczego nagrał z MIÜ: „Namówiły mnie do tego moje dziewczyny”

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”
NEWS

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

Polecane

CGM
Ruszają nagrania odcinków castingowych „Must Be The Music” w studio z jurorami

Ruszają nagrania odcinków castingowych „Must Be The Music” w studio z ...

Do najnowszej edycji programu zgłosiło się kilka tysięcy osób

3 godziny temu

1 na 1
Artur Rawicz vs Paula Roma: „Stwierdziłam, że pora na zmianę i nagrywam popowy album”

Artur Rawicz vs Paula Roma: „Stwierdziłam, że pora na zmianę i nagrywa ...

Paula gościem najnowszego odcinka podcastu 1 NA 1

3 godziny temu

CGM
Disturbed ogłaszają  przerwę. David Draiman: „Wszyscy potrzebujemy długiego odpoczynku”

Disturbed ogłaszają  przerwę. David Draiman: „Wszyscy potrzebujemy dłu ...

Kontrowersje wokół wokalisty gruppy

5 godzin temu

CGM
Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie prze ...

Zagadka rozwiązana

7 godzin temu

CGM
Paul McCartney o plotkach o swojej śmierci po rozpadzie Beatlesów: „Na wiele sposobów byłem martwy”

Paul McCartney o plotkach o swojej śmierci po rozpadzie Beatlesów: „Na ...

Jak plotki wpłynęły na McCartneya

8 godzin temu

CGM
Gwiazda Stranger Thing oskarża byłego partnera Lily Allen o „nękanie i zastraszanie” na planie serialu

Gwiazda Stranger Thing oskarża byłego partnera Lily Allen o „nękanie i ...

Incydent miał miejsce przed rozpoczęciem zdjęć do piątego i finałowego sezonu serialu

11 godzin temu