A Perfect Circle wracają do Polski po siedmiu latach

Zespół kierowany przez Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela ogłasza letnią trasę koncertową 2025
Po siedmiu latach przerwy A Perfect Circle powracają na europejskie sceny! Formacja dowodzona przez Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela zapowiedziała letnią trasę koncertową 2025, która obejmie pierwsze od 2018 roku występy zespołu w Europie.
Trasa obejmie największe miasta i festiwale Europy
Ogłoszenie koncertów headlinerskich – w tym dwóch występów w londyńskim O2 Academy Brixton oraz koncertu w berlińskiej Zitadelle – pojawiło się tuż po potwierdzeniu udziału zespołu w czołowych europejskich festiwalach: Copenhell, Rock Im Park, Rock Am Ring oraz Nova Rock.
„Kieruję te słowa do naszych europejskich przyjaciół – tęskniliśmy za wami. To trwało zbyt długo… jakieś siedem lat za długo, ale znaleźliśmy rozwiązanie” – mówi Billy Howerdel.
Daty trasy koncertowej A Perfect Circle 2025
-
3 czerwca – Londyn, Wielka Brytania – O2 Academy Brixton
-
4 czerwca – Londyn, Wielka Brytania – O2 Academy Brixton
-
6 czerwca – Norymberga, Niemcy – Rock Im Park
-
7 czerwca – Nürburg, Niemcy – Rock Am Ring
-
9 czerwca – Monachium, Niemcy – Zenith
-
10 czerwca – Warszawa, Polska – COS Torwar
-
12 czerwca – Wiedeń, Austria – Nova Rock Festival
-
13 czerwca – Ferrara, Włochy – Ferrara Summer Festival
-
15 czerwca – Budapeszt, Węgry – Budapest Park
-
16 czerwca – Zagrzeb, Chorwacja – SRC Šalata
-
18 czerwca – Zurych, Szwajcaria – Halle622
-
21 czerwca – Düsseldorf, Niemcy – Mitsubishi Hall
-
24 czerwca – Amsterdam, Holandia – AFAS Live
-
26 czerwca – Kopenhaga, Dania – Copenhell
-
28 czerwca – Sztokholm, Szwecja – Gröna Lund
-
1 lipca – Berlin, Niemcy – Zitadelle
-
2 lipca – Praga, Czechy – Forum Karlín
-
4 lipca – Esch-sur-Alzette, Luksemburg – Rockhal
Bilety – przedsprzedaż i sprzedaż ogólna
Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 30 października o 10:00, natomiast sprzedaż ogólna ruszy 31 października o 10:00.
Nie przegap okazji, by zobaczyć legendarny zespół na żywo w Warszawie!
O zespole A Perfect Circle
Założony w 1999 roku przez Billy’ego Howerdela i Maynarda Jamesa Keenana, A Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów rocka alternatywnego XXI wieku. Ich debiutancki album Mer de Noms (2000) ustanowił rekord jako najwyżej notowany debiut rockowy w historii. W 2025 roku krążek będzie obchodził 25-lecie wydania, a utwory takie jak „Judith” czy „3 Libras” pozostają klasykami gatunku.
W dorobku grupy znajdują się także albumy:
-
Thirteenth Step (2003),
-
eMOTIVe (2004),
-
Eat the Elephant (2018) – który zadebiutował na 3. miejscu Billboard 200 i zdobył szczyt listy Billboard Rock Albums.
Zespół występował na najważniejszych festiwalach świata, wyprzedawał hale takie jak Hollywood Bowl, Madison Square Garden czy Red Rocks Amphitheatre, a także pojawiał się w programach telewizyjnych, m.in. Jimmy Kimmel Live i The Tonight Show.