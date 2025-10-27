Szukaj
A Perfect Circle wracają do Polski po siedmiu latach

Zespół kierowany przez Maynarda Jamesa Keenana zagra w Warszawie

2025.10.27

A Perfect Circle wracają do Polski po siedmiu latach

Zespół kierowany przez Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela ogłasza letnią trasę koncertową 2025

Po siedmiu latach przerwy A Perfect Circle powracają na europejskie sceny! Formacja dowodzona przez Maynarda Jamesa Keenana i Billy’ego Howerdela zapowiedziała letnią trasę koncertową 2025, która obejmie pierwsze od 2018 roku występy zespołu w Europie.

Trasa obejmie największe miasta i festiwale Europy

Ogłoszenie koncertów headlinerskich – w tym dwóch występów w londyńskim O2 Academy Brixton oraz koncertu w berlińskiej Zitadelle – pojawiło się tuż po potwierdzeniu udziału zespołu w czołowych europejskich festiwalach: Copenhell, Rock Im Park, Rock Am Ring oraz Nova Rock.

„Kieruję te słowa do naszych europejskich przyjaciół – tęskniliśmy za wami. To trwało zbyt długo… jakieś siedem lat za długo, ale znaleźliśmy rozwiązanie” – mówi Billy Howerdel.

Daty trasy koncertowej A Perfect Circle 2025

  • 3 czerwca – Londyn, Wielka Brytania – O2 Academy Brixton

  • 4 czerwca – Londyn, Wielka Brytania – O2 Academy Brixton

  • 6 czerwca – Norymberga, Niemcy – Rock Im Park

  • 7 czerwca – Nürburg, Niemcy – Rock Am Ring

  • 9 czerwca – Monachium, Niemcy – Zenith

  • 10 czerwca – Warszawa, Polska – COS Torwar

  • 12 czerwca – Wiedeń, Austria – Nova Rock Festival

  • 13 czerwca – Ferrara, Włochy – Ferrara Summer Festival

  • 15 czerwca – Budapeszt, Węgry – Budapest Park

  • 16 czerwca – Zagrzeb, Chorwacja – SRC Šalata

  • 18 czerwca – Zurych, Szwajcaria – Halle622

  • 21 czerwca – Düsseldorf, Niemcy – Mitsubishi Hall

  • 24 czerwca – Amsterdam, Holandia – AFAS Live

  • 26 czerwca – Kopenhaga, Dania – Copenhell

  • 28 czerwca – Sztokholm, Szwecja – Gröna Lund

  • 1 lipca – Berlin, Niemcy – Zitadelle

  • 2 lipca – Praga, Czechy – Forum Karlín

  • 4 lipca – Esch-sur-Alzette, Luksemburg – Rockhal

Bilety – przedsprzedaż i sprzedaż ogólna

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 30 października o 10:00, natomiast sprzedaż ogólna ruszy 31 października o 10:00.

Nie przegap okazji, by zobaczyć legendarny zespół na żywo w Warszawie!

O zespole A Perfect Circle

Założony w 1999 roku przez Billy’ego Howerdela i Maynarda Jamesa Keenana, A Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów rocka alternatywnego XXI wieku. Ich debiutancki album Mer de Noms (2000) ustanowił rekord jako najwyżej notowany debiut rockowy w historii. W 2025 roku krążek będzie obchodził 25-lecie wydania, a utwory takie jak „Judith” czy „3 Libras” pozostają klasykami gatunku.

W dorobku grupy znajdują się także albumy:

  • Thirteenth Step (2003),

  • eMOTIVe (2004),

  • Eat the Elephant (2018) – który zadebiutował na 3. miejscu Billboard 200 i zdobył szczyt listy Billboard Rock Albums.

Zespół występował na najważniejszych festiwalach świata, wyprzedawał hale takie jak Hollywood Bowl, Madison Square Garden czy Red Rocks Amphitheatre, a także pojawiał się w programach telewizyjnych, m.in. Jimmy Kimmel Live i The Tonight Show.

