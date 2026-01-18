CGM

82-letni Julio Iglesias przerwał milczenie po zarzutach o molestowanie seksualne

Oświadczenie Julio Iglesiasa

2026.01.18

Legendarny hiszpański wokalista Julio Iglesias został oskarżony o napaść seksualną oraz pracę przymusową przez swoje dwie byłe pracownice. Artysta, w wieku 82 lat, opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym stanowczo zaprzecza zarzutom.

Zarzuty wobec Julio Iglesiasa

Media podały, że do domniemanych nadużyć miało dojść w 2021 roku w rezydencjach Julio Iglesiasa na Dominikanie i Bahamach. Byłe pracownice, fizjoterapeutka i osoba zajmująca się domem, twierdzą, że były narażone na „niestosowne dotykanie, obelgi i upokorzenia w atmosferze kontroli i ciągłego nękania”.

Ich zeznania były wielokrotnie sprawdzane przez ponad rok i poparte dokumentacją, taką jak zdjęcia, rejestry połączeń, wiadomości WhatsApp, raporty medyczne i inne dokumenty, co podał hiszpański portal elDiario.es.

Oświadczenie Julio Iglesiasa

Julio Iglesias opublikował na Instagramie krótki komunikat, w którym wyraził głębokie zasmucenie zarzutami i zapewnił o swojej niewinności:

„Zaprzeczam, jakobym kogokolwiek skrzywdził, zmuszał czy okazał brak szacunku wobec jakiejkolwiek kobiety. Te oskarżenia są całkowicie fałszywe i głęboko mnie zasmucają. Nigdy nie doświadczyłem takiej złej woli, ale mam jeszcze dość siły, by pokazać ludziom całą prawdę i bronić swojego dobrego imienia przed tak poważnym oskarżeniem.”

Dochodzenie prokuratorskie

Hiszpańska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zarzutów wobec Julio Iglesiasa. Na chwilę obecną nie ujawniono szczegółów dalszego postępowania. Sprawa wzbudza duże zainteresowanie mediów zarówno w Hiszpanii, jak i na świecie.

