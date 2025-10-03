Szukaj
CGM

6ix9ine szczerze o porwaniu przez własny gang Nine Trey Bloods: „Do dziś dziwi mnie to, że ludzie widzą we mnie donosiciela”

Koledzy z gangu prawie zabili Tekashiego

2025.10.03

opublikował:

6ix9ine szczerze o porwaniu przez własny gang Nine Trey Bloods: „Do dziś dziwi mnie to, że ludzie widzą we mnie donosiciela”

6ix9ine powrócił do dramatycznych wydarzeń z 2018 roku, kiedy został porwany, pobity i okradziony przez członków własnego gangu Nine Trey Bloods. W nowym wywiadzie dla VladTV artysta opowiedział szczegóły tej nocy, która na zawsze odmieniła jego życie i karierę.

Porwanie po nagraniach do „FEFE”

Do zdarzenia doszło w lipcu 2018 roku, tuż po zakończeniu zdjęć do teledysku „FEFE” w Los Angeles. 6ix9ine wracał wówczas do Park Slope, kiedy samochód, którym podróżował, został staranowany. Chwilę później raper został siłą wyciągnięty z auta przez gangsterów.

„Pomyślałem, że to koniec, kiedy zobaczyłem, kto mnie atakuje” – wspomina w wywiadzie.

Konflikty wewnątrz gangu

Jak zdradził raper, w tamtym czasie Nine Trey Bloods byli już podzieleni na trzy frakcje. Według 6ix9ine’a problemem była chciwość i brak umiejętności dzielenia się sukcesem, jaki przynosiła jego muzyka. Wymienił także Kifano „Shottiego” Jordana jako jedną z osób, które miały problem z jego karierą.

Brutalny napad i kradzież biżuterii

6ix9ine opisał, że napastnicy, w tym Anthony „Harv” Ellison (później skazany na 24 lata więzienia za porwanie, napaść i działalność w gangu), nie mieli nawet masek. Gangsterzy zawieźli rapera do jego domu, gdzie zabrali biżuterię wartą setki tysięcy dolarów.

Ucieczka i konsekwencje

Raperowi udało się uciec z samochodu i wrócić do domu. To dramatyczne zdarzenie zmieniło jego postrzeganie w świecie muzyki – wielu zaczęło uważać go za „kapusia”, gdy zdecydował się współpracować z organami ścigania.

„Do dziś dziwi mnie to, że ludzie widzą we mnie donosiciela, skoro ci, którzy prawie mnie zabili, nigdy nie byli moimi prawdziwymi przyjaciółmi” – podsumował 6ix9ine.

 

Porwanie 6ix9ine – punkt zwrotny w karierze

Wydarzenia z 2018 roku mocno wpłynęły na wizerunek artysty i sprawiły, że na zawsze został związany ze słowem „snitch”. Pomimo kontrowersji, 6ix9ine wciąż aktywnie działa w branży i otwarcie mówi o tym, jak zdrada ze strony własnego gangu na zawsze odmieniła jego życie.

 

Tagi


Popularne newsy

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu
NEWS

Fagata i amerykański raper przyłapani razem w Paryżu

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”
NEWS

Mes apeluje do fanów: „Nie zaśmiecajcie sobie głowy disco-polo”

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej
NEWS

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie
NEWS

Peja wzywa Donalda Tuska do działania w sprawie zatrzymanych Polaków w Gazie

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową
NEWS

Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”
NEWS

Kim Kardashian i Kris Jenner pozywają Ray J za zniesławienie: „On nie potrafi pogodzić się z zakończeniem krótkiego związku z Kim Kardashian”

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”
NEWS

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

Polecane

CGM
Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w filmie „8 Mila”

Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w film ...

Konflikt między Carey a Eminemem eskalował w 2009 roku

2 minuty temu

CGM
Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z problemami. Mieszkańcy zgłaszają skargi

Oasis i AC/DC w Edynburgu – koncerty na Murrayfield Stadium z pr ...

Liam Gallagher ostro o radzie miejskiej

47 minut temu

CGM
Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

"Żaden mężczyzna nie kochał mnie tak, jak ty”

2 godziny temu

CGM
Cleo odpowiada na słowa Kayah o Viki Gabor. „Nie narzucajmy jej cudzej drogi”

Cleo odpowiada na słowa Kayah o Viki Gabor. „Nie narzucajmy jej cudzej ...

„Nie da się zadowolić wszystkich”

2 godziny temu

CGM
Diddy przeprasza za „ból i cierpienie”, jakie spowodował. List do sędziego tuż przed wyrokiem

Diddy przeprasza za „ból i cierpienie”, jakie spowodował. List do sędz ...

„Byłem w ogromnym błędzie, podnosząc rękę na kobietę, którą kochałem.”

3 godziny temu

CGM
Megan Thee Stallion prezentuje nowy utwór inspirowany Klayem Thompsonem

Megan Thee Stallion prezentuje nowy utwór inspirowany Klayem Thompsone ...

Trzeci album studyjny w drodze

4 godziny temu