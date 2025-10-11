50 Cent wykorzystuje sztuczną inteligencję do przerabiania swoich utworów na oldscholowe R&B

50 Cent po raz kolejny zaskakuje fanów, tym razem eksperymentując ze sztuczną inteligencją. Artysta wykorzystał nowoczesną technologię, aby zamienić swoje utwory w klimatyczne, old-schoolowe brzmienia R&B.
AI zmienia „21 Questions” w klasyczny soul
Na Instagramie 50 Cent opublikował film, w którym wykorzystano AI do stworzenia obrazu artysty w stylu lat 50. Towarzyszący mu utwór to nowe, bardziej soulful brzmienie jego klasycznego singla „21 Questions” z albumu Get Rich or Die Tryin’.
Artysta napisał przy poście:
„Teraz to jest gorące. Będę używać AI przy wszystkich moich utworach i zobaczymy, co dla was mam!”
„God Gave Me Style” w miększej odsłonie
W kolejnym poście 50 Cent zaprezentował AI-przeróbkę utworu „God Gave Me Style” z albumu The Massacre. Jak sam przyznał, nowa wersja pozwala lepiej dostrzec jego wizję i jest znacznie bardziej łagodna i melodyjna niż oryginał.
Reakcje fanów i ekspertów muzycznych
Nowe wersje utworów 50 Centa spotkały się z entuzjastycznymi reakcjami. Joe Rogan, komentując AI-przeróbkę „Many Men (Wish Death)”, stwierdził, że efekt jest niesamowity:
„To brzmi jak utwór z lat 50. czy 60., a przecież nie jest to prawdziwy ludzki głos. To po prostu robi wrażenie.”
Rogan jednocześnie przyznał, że AI w muzyce może być nieco przerażające, podkreślając, jak daleko technologia zaszła w odtwarzaniu ludzkiego głosu i stylu muzycznego.