50 Cent wykorzystuje sztuczną inteligencję do przerabiania swoich utworów na oldscholowe R&B

AI zmienia „21 Questions” w klasyczny soul

2025.10.11

50 Cent po raz kolejny zaskakuje fanów, tym razem eksperymentując ze sztuczną inteligencją. Artysta wykorzystał nowoczesną technologię, aby zamienić swoje utwory w klimatyczne, old-schoolowe brzmienia R&B.

Na Instagramie 50 Cent opublikował film, w którym wykorzystano AI do stworzenia obrazu artysty w stylu lat 50. Towarzyszący mu utwór to nowe, bardziej soulful brzmienie jego klasycznego singla „21 Questions” z albumu Get Rich or Die Tryin’.

Artysta napisał przy poście:

„Teraz to jest gorące. Będę używać AI przy wszystkich moich utworach i zobaczymy, co dla was mam!”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 50 Cent (@50cent)

„God Gave Me Style” w miększej odsłonie

W kolejnym poście 50 Cent zaprezentował AI-przeróbkę utworu „God Gave Me Style” z albumu The Massacre. Jak sam przyznał, nowa wersja pozwala lepiej dostrzec jego wizję i jest znacznie bardziej łagodna i melodyjna niż oryginał.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 50 Cent (@50cent)

 

Reakcje fanów i ekspertów muzycznych

Nowe wersje utworów 50 Centa spotkały się z entuzjastycznymi reakcjami. Joe Rogan, komentując AI-przeróbkę „Many Men (Wish Death)”, stwierdził, że efekt jest niesamowity:

„To brzmi jak utwór z lat 50. czy 60., a przecież nie jest to prawdziwy ludzki głos. To po prostu robi wrażenie.”

Rogan jednocześnie przyznał, że AI w muzyce może być nieco przerażające, podkreślając, jak daleko technologia zaszła w odtwarzaniu ludzkiego głosu i stylu muzycznego.

