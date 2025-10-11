50 Cent wykorzystuje sztuczną inteligencję do przerabiania swoich utworów na oldscholowe R&B

50 Cent po raz kolejny zaskakuje fanów, tym razem eksperymentując ze sztuczną inteligencją. Artysta wykorzystał nowoczesną technologię, aby zamienić swoje utwory w klimatyczne, old-schoolowe brzmienia R&B.

AI zmienia „21 Questions” w klasyczny soul

Na Instagramie 50 Cent opublikował film, w którym wykorzystano AI do stworzenia obrazu artysty w stylu lat 50. Towarzyszący mu utwór to nowe, bardziej soulful brzmienie jego klasycznego singla „21 Questions” z albumu Get Rich or Die Tryin’.

Artysta napisał przy poście:

„Teraz to jest gorące. Będę używać AI przy wszystkich moich utworach i zobaczymy, co dla was mam!”