50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

W sieci ponownie rozgorzała dyskusja na temat jednego z najbardziej kontrowersyjnych incydentów w historii hip-hopu – strzelaniny w Quad Recording Studios, w której w 1994 roku ciężko ranny został Tupac Shakur. Nowe zarzuty pojawiły się po emisji dokumentu o Seanie „Diddy’m” Combsie, stworzonego przez 50 Centa, który – zdaniem krytyków – może przedstawiać wydarzenia w mylący sposób.

Touré krytykuje narrację 50 Centa o Quad Studios

Do sprawy odniósł się znany dziennikarz i komentator Touré, który opublikował materiał na Instagramie, prostując wątek strzelaniny w Quad Studios i krytykując to, jak został on przedstawiony w dokumencie 50 Centa. Touré podkreślił, że choć nie broni Seana Combsa, to nie zgadza się z sugerowanym w filmie udziałem Diddy’ego w ataku na Tupaca.

„50 wmówił wam, że Puff stoi za postrzeleniem Paca w Quad Studios. Nie, nie, nie. Nigdy nie będę bronił Puffa, ale będę bronił prawdy” – mówi Touré.

Co się naprawdę wydarzyło w Quad Studios?

Według Touré’a, gdy Tupac Shakur przyszedł do Quad Studios w Nowym Jorku, nie doszło tam do ataku zaplanowanego przez Diddy’ego ani Notoriousa B.I.G. Choć obaj muzycy znajdowali się w budynku, to ich obecność nie stanowi dowodu na współudział w strzelaninie.

Dziennikarz wskazał, że kluczową osobą za atakiem miał być James „Jimmy Henchman” Rosemond, który w tamtym czasie był menedżerem rapera Little Shawna z wytwórni Uptown Records. To właśnie Henchman miał wielokrotnie kontaktować się z Tupakiem, oferując mu pieniądze za gościnny występ w utworze jego podopiecznego – co miało zwabić rapera do studia.

Trudna sytuacja finansowa Tupaca

Touré przypomniał również kontekst sytuacyjny Tupaca w 1994 roku – raper zmagał się z wysokimi kosztami prawnymi i brakiem koncertów, co sprawiało, że oferta zagrania za pieniądze mogła wydać mu się atrakcyjna. Po przybyciu do Quad Studios miała miejsce konfrontacja z grupą uzbrojonych osób, w wyniku której Tupac został postrzelony pięć razy w lobby budynku.

Diddy i Biggie – obecni, ale nie zamieszani?

Touré wyraźnie zaznaczył, że obecność Diddy’ego i The Notoriousa B.I.G. w studiu nie powinna być interpretowana jako ich udział w ataku. W budynku faktycznie nagrywało wtedy wielu artystów i producentów, co nie czyni ich współinicjatorami przemocy.

Historyczne rekonstrukcje wydarzeń potwierdzają, że strzelanina w Quad Studios była efektem nieudanego napadu lub zasadzki – a nie jawnego konfliktu mającego na celu eliminację Tupaca przez innych ikon hip-hopu. Konflikt między Pacem a środowiskiem East Coast był złożony, ale niekoniecznie bezpośrednio zorganizowany przez samego Combs’a lub B.I.G.

Reakcje środowiska hip-hopowego

Odbiór narracji prezentowanej w dokumencie 50 Centa jest mieszany. Jedni widzowie uznają ją za kontrowersyjną próbę reinterpretacji starej historii, inni z kolei wskazują na potrzebę opierania tego typu materiałów na faktach historycznych i potwierdzonych źródłach – nie na domysłach lub spekulacjach.

Touré podsumował swoją krytykę tym, że 50 Cent chce przedstawić nową narrację tamtej sytuacji, która może być bardziej dramatyczna, ale niekoniecznie zgodna z rzeczywistością.