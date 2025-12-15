50 Cent chce, aby Eminem stworzył nową muzykę do filmu „Street Fighter”

50 Cent zapowiedział, że chce zaprosić Eminema do stworzenia nowej muzyki na oficjalną ścieżkę dźwiękową filmu „Street Fighter”. Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia współpracy, sama sugestia wystarczyła, by rozbudzić ogromne emocje.

50 Cent jako Balrog w nowej ekranizacji „Street Fighter”

50 Cent wystąpi w nadchodzącym filmie „Street Fighter”, gdzie wcieli się w postać Balroga, jednego z najbardziej ikonicznych bohaterów legendarnej serii gier wideo. Choć część fanów podchodzi sceptycznie do odbasdzenia rapera w tej roli i żartowała z jego wyglądu w pierwszych materiałach promocyjnych, artysta wydaje się gotowy, by udowodnić, że krytycy się mylą.

Raper nie tylko podchodzi do projektu z pełnym zaangażowaniem aktorskim, ale również chce wzmocnić film od strony muzycznej.

Zapowiedź nowej muzyki Eminema

Na swoim profilu na Instagramie 50 Cent zasugerował, że pracuje nad zaangażowaniem Eminema do stworzenia utworów na soundtrack filmu. W swoim wpisie jasno dał do zrozumienia, że liczy na nową muzykę od swojego wieloletniego współpracownika. Choć jest to na razie jedynie zapowiedź i forma publicznego „nacisku”, fani doskonale wiedzą, że historia współpracy duetu 50 Cent i Eminem jest pełna kultowych numerów, które na stałe zapisały się w historii rapu.

Legendarna współpraca 50 Centa i Eminema

Relacja artystyczna 50 Centa i Eminema sięga początków kariery Fifteena, kiedy to Slim Shady pomógł mu wypłynąć na szerokie wody. Wspólne projekty, takie jak albumy wydawane pod szyldem G-Unit, przyniosły wiele klasycznych utworów i ogromny sukces komercyjny. Dlatego informacja o potencjalnym powrocie Eminema do pracy przy soundtracku filmowym, tym razem dla „Street Fightera”, jest dla fanów hip-hopu szczególnie ekscytująca.

Soundtrack „Street Fighter” z hip-hopowym pazurem?

Jeśli współpraca faktycznie dojdzie do skutku, muzyka Eminema mogłaby idealnie pasować do dynamicznych i brutalnych scen z udziałem Balroga. Fani już teraz spekulują, że soundtrack może stać się jednym z najmocniejszych elementów całej produkcji.Choć na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać, sama zapowiedź sprawiła, że zainteresowanie filmem „Street Fighter” znacząco wzrosło.