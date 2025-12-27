CGM

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Rozstania z Sidneym Polakiem i Janem Benedekiem bardzo dotknęły lidera T.Love

2025.12.27

opublikował:

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

fot. mat. pras.

Lider zespołu T.Love po raz kolejny odniósł się do głośnych zmian personalnych w składzie grupy. W obszernym oświadczeniu Muniek Staszczyk postanowił spokojnie i bez sensacji wyjaśnić fanom kulisy rozstania z Sidneym Polakiem oraz Janem Benedekiem – muzykami, z którymi współtworzył historię zespołu przez wiele lat.

„To nie była łatwa decyzja”

Muzyk podkreśla, że odejścia wieloletnich współpracowników były dla niego trudnym i bardzo osobistym doświadczeniem.

Rozstania z Sidneym Polakiem i Janem Benedekiem – jak zaznacza – dotknęły go głęboko. To ludzie, z którymi łączyły go lata wspólnego grania, tras koncertowych i momentów, których nie da się wymazać z pamięci. Muniek wyraźnie zaznacza, że żadne decyzje personalne nie unieważniają wspólnej historii ani znaczenia muzyki, którą razem stworzyli.

Dlaczego Muniek milczał tak długo?

Przez długi czas lider T.Love unikał publicznego wchodzenia w szczegóły konfliktu.

  • Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami – tłumaczy.

Jak dodaje, dopiero po czasie uznał, że wobec fanów, którzy towarzyszą zespołowi od lat, jest winien szczere i otwarte wyjaśnienie.

Sprawa Sidneya Polaka: długotrwały konflikt

W przypadku Sidneya Polaka decyzja o rozstaniu nie była nagła. Muniek przyznaje, że napięcia i problemy w zespole narastały od dłuższego czasu.

Lider T.Love przez długi okres próbował łagodzić konflikty, brać odpowiedzialność na siebie i wierzył, że wspólne granie jest ważniejsze niż narastające nieporozumienia. Na dwa tygodnie przed zakończeniem współpracy wysłał do Sidneya wiadomość, w której jasno zaznaczył, że brak rozwiązania poważnego konfliktu może zagrozić jego dalszej obecności w zespole.

Była to – jak podkreśla Muniek – ostatnia próba ratowania sytuacji.

Niestety, nie przyniosła ona efektu. W pewnym momencie stało się jasne, że dalsza współpraca nie jest możliwa – nie tylko z perspektywy lidera, ale także pozostałych członków zespołu oraz wieloletniego menedżera. Jako lider Muniek musiał wziąć odpowiedzialność za przyszłość T.Love.

Forma rozstania i przeprosiny

Staszczyk odniósł się również do sposobu przekazania decyzji, który – jak sam przyznaje – mógł zranić.

  • Zadziałałem schematycznie. Po prostu w taki sposób najczęściej komunikuję się z zespołem, znajomymi i przyjaciółmi. Po ludzku mogłem to zrobić lepiej – przyznał, przepraszając za formę.

Jednocześnie podkreślił, że decyzja nie była impulsywna ani podyktowana brakiem szacunku, lecz wynikiem długiego procesu i poczucia odpowiedzialności za zespół.

Rozstanie z Janem Benedekiem: inna historia

W przypadku Jana Benedeka sytuacja miała nieco inny charakter. Początkowo współpraca układała się bardzo dobrze – wspólnie powstał album „Hau! Hau!”, a koncerty dawały zespołowi dużo radości.

Z czasem jednak zaczęły pojawiać się nieporozumienia, szczególnie podczas pracy nad nową muzyką na album „OrajT!”. Coraz częściej zamiast twórczej energii pojawiały się napięcia i trudności komunikacyjne, które przypominały konflikty sprzed lat.

Wątek umów i „cywilizowane zasady”

Muniek odniósł się również do pojawiających się w mediach spekulacji dotyczących umów.

Podkreślił, że umowy były proponowane i podpisywane, a w pewnym momencie zaproponował całemu zespołowi profesjonalną umowę przygotowaną przez kancelarię prawną. Zakładała ona sześciomiesięczny okres wypowiedzenia oraz gwarancję wynagrodzenia.

Jan Benedek nie zdecydował się jej podpisać, jednak – jak zaznacza Staszczyk – sama propozycja świadczy o chęci uporządkowania spraw w jasny i uczciwy sposób. Problemem nie był więc brak formalnych rozwiązań, lecz narastające trudności we współpracy i zaufaniu, których nie da się zastąpić żadną umową.

„Chcę zespołu opartego na szacunku i spokoju”

Po latach grania Muniek podkreśla, że chce, aby T.Love było zespołem, w którym jest miejsce na twórczą synergię, wzajemny szacunek i spokój – zarówno na scenie, jak i poza nią.

Decyzje personalne nie przekreślają wspólnych lat, muzyki ani wspomnień fanów. Jak podkreśla lider T.Love, choć dziś nie pracują razem, jego uczucia wobec Sidneya i Jana pozostają braterskie.

Na koniec zwrócił się bezpośrednio do fanów:

  • Dziękuję Wam za obecność, wsparcie i cierpliwość. I za to, że dajecie nam prawo być po prostu ludźmi.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL
NEWS

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u
NEWS

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka
NEWS

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Polecane

CGM
Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że ...

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

2 godziny temu

CGM
Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

3 godziny temu

CGM
Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będ ...

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami swojego chłopaka

3 godziny temu

CGM
Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake o ojcostwie: „Adonis już nie jest mini-mną”

Drake podzielił się swoimi refleksjami na temat ojcostwa i relacji z synem

3 godziny temu

CGM
Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

Kanye West i Bianca Censori na kameralnej randce w Wigilię

„Dziadek do orzechów” w Los Angeles

3 godziny temu

CGM
Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Ice Spice przyznała, że  „Nigdy nie było prawdziwego beefu z Latto”

Fani i media tworzyli napięcie

3 godziny temu